Axon Enterprise investiert 21 Mio. US-Dollar und partnert mit einem starken Ökosystem-Unternehmen!

The Motley Fool · 20.05.2022, 09:14 Uhr

Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) und das eigene Ökosystem. Bislang hat das Management stets selbst in eigene Lösungen investiert. Egal ob es die Cloud ist, die über die Evidence-Plattform noch eine Menge Potenzial besitzt. Oder Tools, um in Echtzeit Einsatzmittel zu verfolgen und zu koordinieren. Selbst das digitale Verknüpfen von Ermittlungsbehörden und der Justiz stehen auf dem Programm.

Allerdings hat Axon Enterprise jetzt eine neue Investition getätigt, um das Wachstum auf ein neues Level zu hieven. Damit einher geht eine Investition von 21 Mio. US-Dollar. Hier ist, was Investoren dazu wissen müssen.

Axon Enterprise: Partnerschaft mit und Investition in Fūsus

Wie das Management von Axon Enterprise jetzt mitgeteilt hat, investiere man 21 Mio. US-Dollar in Fūsus. Dabei handelt es sich um ein eher kleines Unternehmen, das eine spezielle Kernaufgabe besitzt: Bei Verbrechen Echtzeit- und Sensor-Daten zu liefern, um damit die Verbrechen besser aufklären zu können.

Das heißt, dass Axon Enterprise und Fūsus in Zukunft enger zusammenarbeiten. Die Lösungen von Fūsus sollen dabei in das Ökosystem von Axon Respond integriert werden, damit Polizei und Ermittlungsbehörden noch mehr Daten in Echtzeit erhalten können. Für die Ermittlungsarbeit soll das wiederum neue Mehrwertservices bieten. Wir können daher sagen: Das ist eine Investition und eine Partnerschaft, um die Leistungen noch besser zu machen.

Aber was ist der Big-Deal für Axon Enterprise? Um es in kurz zu machen: Weder die 21 Mio. US-Dollar noch diese eine Partnerschaft verändern die Investitionsthese. Nein, es geht um mehr. Aber auf den ersten Blick auch um weniger.

Der entscheidendere Kontext

Für mich ist die wichtigste Erkenntnis, dass Axon Enterprise konsequent daran arbeitet, das Leistungsspektrum und die Tools zu verfeinern und zu verbessern. Jede Partnerschaft, jeder neue Service stärkt das Ökosystem. Fūsus ist hier keine Ausnahme. Eine Beteiligung von 21 Mio. US-Dollar, die noch dazu eher eine Minderheitsbeteiligung darstellt, dürfte kaum organisches Gewicht besitzen. Es geht eher darum, die Zusammenarbeit auch finanziell auf ein stabileres Fundament zu hieven.

Aber das Management des US-Sicherheitsunternehmens nähert sich konsequent weiter dem adressierbaren maximalen Gesamtmarkt. Auch dieser Deal geht in diese Richtung. Zur Erinnerung: Das Management spricht von 52 Mrd. US-Dollar Gesamtmarktpotenzial. Mit gegenwärtig 256 Mio. US-Dollar Umsatz im ersten Vierteljahr kratzt man noch an der Oberfläche. Aber, wie gesagt: Man geht konsequent weiter in die richtige Richtung.

Der Artikel Axon Enterprise investiert 21 Mio. US-Dollar und partnert mit einem starken Ökosystem-Unternehmen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

Motley Fool Deutschland 2022