BAYER - Kaufwelle pausiert nur

Die Bayer-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 39,91 EUR aus dem Oktober 2020 in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte der Wert im ersten Schritt bis Mai 2021 auf ein Hoch bei 57,73 EUR.

Am 17. März 2022 gelang der Ausbruch über dieses Hoch. Dieser Ausbruch löste eine schnelle Rally auf 67,99 EUR aus. Diese Rally wurde zuletzt auskonsolidiert. Am 11. Mai fiel die Aktie intraday auf ein kurzfristiges 61,8 % Retracement bei 55,30 EUR zurück, erholte sich danach aber wieder schnell. Am 16. Mai gelang der Ausbruch über die Widerstandszone um 62,00-62,21 EUR. Seit diesem Ausbruch konsolidiert der Wert auf dem erreichten Niveau seitwärts.

Weitere Rally möglich

Die Konsolidierung der letzten Tage könnte in Kürze zu Ende gehen. Anschließend könnte die Bayer-Aktie ihre Rally fortsetzen und zunächst bis ca. 67,99 EUR und 78,34 EUR ansteigen.

Ein Rückfall unter 62,00 EUR wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall könnte es zu einer Abwärtsbewegung bis 57,73/52 oder sogar 55,30 EUR kommen.

Fazit: Die kleine Konsolidierung der letzten Tage ist wohl nur eine Verschnaufpause im Aufwärtstrend. Dieser Trend könnte in Kürze fortgeführt werden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)