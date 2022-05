DAX mit Ausbruchschance

In der abgelaufenen Handelswoche verpasste der Deutsche Aktienindex DAX erneut die Chance auf einen nachhaltigen Ausbruch aus dem diesjährigen Abwärtstrend sowie den EMA 50 auf Tagesbasis. Nach einem kurzzeitigen Rücksetzer schossen die Notierungen am Freitag aber wieder hoch, sodass nun eine höchst interessante Konstellation entstanden ist.

Dabei geht es um nichts weniger als ein sogenanntes Island-Gap, zunächst folgte eine Kurslücke zur Unterseite, nur wenig später wieder zur Oberseite. In der Regel werden derartige Formationen häufig in Gegenrichtung aufgelöst, dies würde für den DAX die Chance eröffnen, aus dem diesjährigen Abwärtstrend zu springen und ein Kaufsignal in Richtung 14.550 und darüber an 14.925 Punkte zu etablieren.

Das wird sich allerdings erst im regulären Handel zeigen müssen, die zwei markanten Begrenzungen bestehend aus dem EMA 50 und dem Abwärtstrend könnte neuerliche Abschläge verursachen und das heimische Leitbarometer zurück in den Bereich von 13.600 Punkten abwärts drücken.

Der heutige Handelstag wird überwiegend von Nachrichten aus Deutschland bestimmt, um 10:00 Uhr steht zunächst der ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat Mai an, darüber hinaus die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen. Zur Mittagsstunde wird die Bundesbank ihren Monatsbericht per Mai vorliegen, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit dem Chicago Fed National Activity Index per April dazu, um 15:00 Uhr meldet Belgien seinen Geschäftsklimaindex per Mai.