DGAP-News: Merger vollzogen: aifinyo und Billomat bieten gemeinsame Smart-Billment-Lösungen für Billing, Finanzierung und Payment von Rechnungen. (deutsch)

Merger vollzogen: aifinyo und Billomat bieten gemeinsame Smart-Billment-Lösungen für Billing, Finanzierung und Payment von Rechnungen.

^ DGAP-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss Merger vollzogen: aifinyo und Billomat bieten gemeinsame Smart-Billment-Lösungen für Billing, Finanzierung und Payment von Rechnungen. 23.05.2022 / 11:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * Buchhaltungs-Experte Billomat ist nun eine Marke der aifinyo AG * Cloudbasierte Buchhaltungsprozesse ergänzen das Ökosystem von aifinyo Berlin/Dresden, 23. Mai 2022 - Der im März angekündigte Zusammenschluss von Billomat und der aifinyo AG ist vollzogen: Ab sofort ergänzt die cloudbasierte Buchhaltungssoftware Billomat das Smart-Billment-Ökosystems von aifinyo. Damit können Unternehmer:innen und Freelancer:innen das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen noch ganzheitlicher abwickeln und sparen beim Rechnungsmanagement und Buchhaltungsprozessen viel Zeit und Aufwand. Mit Billomat können Kunden Ihre Rechnungen effizient erstellen , verwalteten und nachverfolgen. Das Unternehmen arbeiten daran, dass in Zukunft mit wenigen Klicks Rechnungen auch direkt vorfinanziert werden können, so dass Liquiditätslücken im Ein- oder Verkaufsprozess vermieden werden. Die digitale Belegerfassung ermöglicht Nutzern zudem eine zeitsparende Verarbeitung und Archivierung direkt über das Smartphone. aifinyo bietet neben den Finanzierungen von Ein- und Ausgangsrechnungen weitere Lösungen wie dem Liquiditätsmanagement zur Cashflow-Steuerung und eine günstige Auslandsüberweisung. Zusammen ermöglichen die ganzheitlichen Lösungen von aifinyo und Billomat den Unternehmer:innen und Freiberufler:innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen. aifinyo-Vorstand Stefan Kempf erläutert: "Als Unternehmer wissen wir selbst, wie wichtig es ist, dass das Billing, die Finanzierungen und das Payment von Rechnungen schnell und unkompliziert erfolgen. Billomat und aifinyo teilen die Vision vom ,Smart Billment'. Wir haben erkannt, dass sich unsere Kompetenzen hervorragend ergänzen. Deswegen sind wir sehr froh, diese Aufgabe zukünftig mit vereinten Kräften angehen zu können. Unternehmerinnen und Unternehmer werden vom Zusammenschluss von Billomat und aifinyo ganz sicher profitieren." Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. Mit Billomat bietet aifinyo zudem eines der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland an, mit dem alle Rechnungsprozesse einfachheit und effizienz abgewickelt werden. Die Aktien (ISIN: DE000A2G8XP9) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aifinyo.de Verantwortlich aifinyo AG, John Alexander Rehmann (CMO) Tiergartenstraße 8, 01219 Dresden Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de Medienkontakt TDUB Kommunikationsberatung, Tanja Kitzmann Tel.: +49 40 8079 212-22, E-Mail: aifinyo@tdub.de --------------------------------------------------------------------------- 23.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: aifinyo AG Tiergartenstraße 8 01219 Dresden Deutschland Telefon: 0351 89693310 E-Mail: info@aifinyo.de Internet: https://www.aifinyo.de/ ISIN: DE000A2G8XP9, DE000A3E5CQ8 WKN: A2G8XP, A3E5CQ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 1358983 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1358983 23.05.2022 °