DAX: Kaufsignal zum Wochenende

Der Deutsche Leitindex DAX profitiert vom Aufschwung der US-Börsen und konnte sich sogleich über seinen diesjährigen Abwärtstrend hinwegsetzen und damit ein zwischenzeitliches Kaufsignal etablieren. Eine Kursrallye dürfte wegen den fundamental schwachen Daten allerdings nicht ausgelöst werden, dieser Aufschwung ist lediglich als Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Kursverluste zu interpretieren.

Die nächsten Zielmarken können aktuell um 14.550 Punkten ausgerufen werden, darüber maximal jedoch in den Bereich von 14.818 Zählern. Von da an dürften wieder neuerliche Verluste auf dem Handelsparkett zu erwarten sein. Interessant dürfte zudem die Reaktion der US-Indizes am letzten Handelstag dieser Woche werden.

Sollte ein unerwarteter Kurseinbruch mindestens unter das Niveau von 13.870 Punkten stattfinden, wäre ein erneuter Fehlausbruch die Folge, Abschläge auf 13.380 Punkte müssten dann zwingend und relativ schnell einkalkuliert werden. Ein derartiges Szenario deutet sich derzeit allerdings nicht an.

Die letzten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen ab 16:00 Uhr mit dem US-Konsumklima der Uni Michigan per Mai (endgültig) auf der Agenda, um 21:30 Uhr geht es mit dem Commitments of Traders (COT) Report weiter.