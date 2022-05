EQS-News: STRABAG SE: Verlegung der 18. Ordentlichen Hauptversammlung auf den 24.6.2022

EQS-News: STRABAG SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

STRABAG SE: Verlegung der 18. Ordentlichen Hauptversammlung auf den 24.6.2022



27.05.2022 / 09:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Der Vorstand der STRABAG SE hat als neuen Termin für die 18. Ordentliche Hauptversammlung Freitag, den 24.6.2022, um 9:00 Uhr, beschlossen. Die Hauptversammlung wird wiederum als virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Die Einberufung ist auf der Website unter



Die STRABAG SE hat aufgrund eines technischen Fehlers bei der Einberufung die für 10.6.2022 angesetzte 18. Ordentliche Hauptversammlung abberaumt.Der Vorstand der STRABAG SE hat als neuen Termin für die 18. Ordentliche Hauptversammlung Freitag, den 24.6.2022, um 9:00 Uhr, beschlossen. Die Hauptversammlung wird wiederum als virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Die Einberufung ist auf der Website unter www.strabag.com/HV2022 zu finden. Der Vorstand entschuldigt sich bei den Aktionärinnen und Aktionären für die Unannehmlichkeiten.

