Amazon - wappnen Sie sich vor dem großen Split - Zertifikate Aktuell vom 02.06.2022

Aktionäre erhalten ab dem 6. Juni 20 neue Amazon-Aktien. Doch was passiert mit den Derivaten auf Amazon?



Was mit Online-Verkauf von Büchern angefangen hat, ist mittlerweile die Anlaufstelle für beinahe Alles, was man online käuflich erwerben kann. Auch die Aktien des Online-Giganten drehen vor dem Split noch mal richtig auf. Die Amazon-Aktie notiert bei über 2.400 USD Am 6. Juni plant das Unternehmen einen Aktien-Split von 20:1. Darüber und was das für Sie und ihre Derivate bedeutet, erfahren Sie in dieser Ausgabe der Anlagiedee mit Matthias Hüppe von der HSBC.



