M-RKTE-DAX:Börsen schwächer - US-Jobdaten machen Zinspause fraglich

Frankfurt (Reuters) - Ein unerwartet starker US-Stellenaufbau lässt die Hoffnungen der Anleger auf eine Zinspause in den USA im Herbst schwinden.

Der Dax verlor 0,2 Prozent auf 14.460 Punkte, der EuroStoxx50 fiel um 0,4 Prozent. Die US-Börsen tauchten noch deutlicher ab. Der technologielastige Nasdaq-Index lag bei Handelsschluss in Europa rund 2,5 Prozent im Minus.

Im vergangenen Monat entstanden 390.000 neue Jobs, wie die Regierung in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit 325.000 gerechnet. "Für den Arbeitsmarkt ist das super, aber nicht für die Aktienmärkte und insbesondere nicht für den Technologiesektor", sagte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Denn die US-Notenbank Fed dürfte sich dadurch in Sachen Zinserhöhungen in ihrem Tempo bestätigt fühlen. "Die Beschäftigungslücke ist geschlossen, die Löhne und die Inflation steigen kräftig, gleichzeitig dürfte das Wachstum im zweiten Quartal recht ordentlich ausfallen", sagte auch Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. "Es gibt also keinen Grund sich während des Zinsanhebungszyklus in Zurückhaltung zu üben." Angesichts des in den vergangenen Monaten heiß gelaufenen Arbeitsmarkts und der zugleich rasant steigenden Preise hat die US-Notenbank Fed Anfang Mai die Zinsen so stark angehoben wie seit 22 Jahren nicht mehr und weitere große Schritte für den Sommer in Aussicht gestellt. Börsianer hatten auf eine Pause im September gehofft.

DOLLAR IM VORTEIL - ÖLPREIS STEIGT WIEDER

Der Dollar erhielt von den Zinsaussichten leichten Rückenwind. Der Euro fiel bis auf 1,0703 von zuvor 1,0730 Dollar zurück. Einige Analysten sehen den Dollar weiter im Vorteil. Der Straffungszyklus der Fed basiert ihrer Meinung nach auf einer robusteren Wachstumsgeschichte als in Europa, insbesondere nach dem russischen Ölembargo, das der Wirtschaft der Eurozone schaden könnte.

Am Rohölmarkt notierte die Sorte Brent aus der Nordsee 1,8 Prozent höher bei 119,76 Dollar je Barrel (159 Liter), nachdem das Exportkartell Opec+ eine überraschend deutliche Anhebung der Fördermengen um 648.000 Barrel pro Tag angekündigt hatte. Börsianern zufolge reicht das allerdings nicht aus, um dem verknappten Angebot auf den Weltmärkten entgegenzuwirken. Nach dem Ende der meisten Corona-Beschränkungen in China werde die Nachfrage nach dem Rohstoff dort rasch steigen.

ÜBERNAHME- UND FUSIONSFANTASIEN TREIBEN KURSE

Zu den Favoriten an den europäischen Aktienmärkten zählte Leonardo mit einem Kursplus von 1,9 Prozent. Insidern zufolge hat Rheinmetall ein unverbindliches Angebot von bis zu 210 Millionen Euro für 49 Prozent an der Geschützbau-Sparte des Rüstungskonzerns abgegeben. Da genaue Geschäftszahlen für OTO Melara nicht vorlägen, sei es schwierig zu beurteilen, ob die Offerte fair sei, kommentierten die Analysten der Banca Akros. Andere Börsianer warnten vor einem möglichen Veto der italienischen Regierung. Rheinmetall-Titel rückten 5,3 Prozent vor.

Fusionsgespräche des Stahlkonzerns Aperam mit dem Rivalen Acerinox bewegten ebenfalls die Kurse. Die Verhandlungen sind den Unternehmen zufolge aber noch in einem frühen Stadium und ihr Ausgang offen. Aperam-Papiere legten 1,9 Prozent zu. Acerinox-Aktien verloren 2,5 Prozent.

Eine 705 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung schickte Faurecia auf Talfahrt. Die Aktien des Autozulieferers fielen in Paris um 6,7 Prozent auf 23,81 Euro. Faurecia-Eigner können den Angaben zufolge für je zehn Anteilsscheine drei neue Titel zu je 15,50 Euro zeichnen. Mit dem Geld will das Unternehmen die Übernahme des deutschen Scheinwerfer-Spezialisten Hella finanzieren.

