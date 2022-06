DAX: EMA 50 im Stresstest

Als sich im Bereich von 14.590 Punkten ein kurzfristiges Top angekündigt hatte, wurde ein Rücksetzer zurück auf den EMA 50 favorisiert, am Donnerstag war es so weit. Nun muss ermittelt werden, ob diese Unterstützung hält und für neuerliche Monatshochs sorgt oder aber die Konsolidierung fortschreitet.

Theoretisch sollte jetzt ein Tag des Anstiegs folgen, anschließend wird eine zweite Abwärtswelle in Richtung 13.870 Punkte erwartet. Von dort aus könnten dann wieder frische Monatshochs ins Visier genommen werden.

Die gestrige Entscheidung der EZB trug allerdings nicht unbedingt zu einer nachhaltigen Stabilisierung bei, nach einem kleinen Hüpfer des Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) zur Oberseite brachen die Notierungen abschließend ein. Die Zinswende in Europa kam schlichtweg zu spät und wird zudem noch zu zögerlich betrieben. Entsprechend lange Gesichter waren bei Aktien- und Devisenhändlern zu beobachten.

Ein direkter Ausbruch über das Niveau von mindestens 14.710 Punkten würde dagegen eine bullische Variante in den Vordergrund rücken, dadurch würden weitere Gewinne an 14.818 und darüber in den Bereich von 14.925 Punkten ermöglicht.

Für Impulse am Freitag dürfte sicherlich die US-Inflation aus Mai sorgen, kurzzeitige Ausschläge zu beiden Seiten sollte Investoren ab 14:30 Uhr zwingend einplanen. Zuvor allerdings wurden Wirtschaftsdaten seitens Chinas mit Verbraucher- und Erzeugerpreisen aus Mai geliefert. Die Halbjahresprognose der Deutschen Bundesbank folgt um 8:30 Uhr, um 10:00 Uhr meldet sich Italien mit Zahlen zur Industrieproduktion aus April zu Wort. Ab 14:30 Uhr folgt dann der Show-down mit den Verbraucherpreisen aus den USA.