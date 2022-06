DGAP-News: MHP Hotel AG: Erfreuliches Ergebnis der MHP Hotel-Gruppe im Jahr 2021 (deutsch)

MHP Hotel AG: Erfreuliches Ergebnis der MHP Hotel-Gruppe im Jahr 2021 ^ DGAP-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose MHP Hotel AG: Erfreuliches Ergebnis der MHP Hotel-Gruppe im Jahr 2021 14.06.2022 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- - Betreiber von Premium-Hotels weist 2021 für das operative Geschäft trotz starker Corona-Einschränkungen einen Konzernüberschuss von 2,1 Mio. Euro aus - Deutliche Nachfragebelebung über alle Kundengruppen hinweg nach dem Ende der Lockdowns - Aktuelles durchschnittliches Zimmerpreisniveau ist bereits höher als vor der Corona-Pandemie München, 14. Juni 2022 - Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) hat heute den testierten Jahresabschluss 2021 (nach HGB) veröffentlicht. Der Betreiber von Premium-Hotels weist für die 100-%-Tochtergesellschaft Munich Hotel Partners GmbH, in der das gesamte operative Geschäft gebündelt ist, einen Konzernjahresüberschuss von 2,1 Mio. Euro aus. Damit wurde nicht nur die ursprüngliche Erwartung eines ausgeglichenen Ergebnisses, sondern auch der vorläufige Wert von 1,5 Mio. Euro (vgl. Mitteilung vom 1. April 2022) übertroffen. Der Konzernumsatz erreichte im vergangenen Jahr 33,3 Mio. Euro und lag damit geringfügig unter dem Vorjahreswert von 34,4 Mio. Euro. Wie bereits im Jahr 2020 war die Geschäftsentwicklung in erheblichem Umfang durch die Corona-bedingten Einschränkungen der internationalen Reisetätigkeit geprägt. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Munich Hotel Partners GmbH unverändert einen Konzernumsatz von 90 bis 100 Mio. Euro sowie ein operatives Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von bis zu 7,0 Mio. Euro. Grundlage für das starke Wachstum ist die deutliche Nachfragebelebung nach dem Ende der coronabedingten Einschränkungen, sowohl bei Privatreisenden als auch bei Geschäfts- und Firmenkunden. So liegt die durchschnittliche Zimmerrate der MHP-Hotels mittlerweile über dem Niveau vor der Pandemie, während die Belegungsrate noch leicht darunter liegt. Hinzu kommen die Umsätze bzw. das Fee-Einkommen aus den vier in den vergangenen Monaten eröffneten Häusern (Eigenmarke MOOONS in Wien, Hotel Luc Autograph Collection in Berlin, JW Marriott in Frankfurt und Basel Marriott Hotel). Der Einzelabschluss der als börsennotierte Holdinggesellschaft fungierenden MHP Hotel AG (vormals Lifespot Capital AG) zeigt für 2021 ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis von -0,2 Mio. Euro (2020: -0,2 Mio. Euro). Nach der im Berichtsjahr erfolgten Einbringung der gesamten Aktivitäten der Munich Hotel Partners GmbH in die frühere Lifespot Capital durch eine Sachkapitalerhöhung und nach der im Herbst 2021 erfolgreich vollzogenen Barkapitalerhöhung wies die MHP Hotel AG zum 31. Dezember 2021 ein Eigenkapital von 55,8 Mio. Euro aus. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 83,2 %. Die MHP Hotel AG wird einen konsolidierten Konzernabschluss erstmals für das Jahr 2022 erstellen. Zudem wurde der Earn-Out aus dem Vertrag über die Einbringung der Munich Hotel Partners GmbH ermittelt und vom Abschlussprüfer bestätigt. Auf Basis der Geschäftsergebnisse in den schwierigen Pandemie-Jahren 2020 und 2021 sowie der Vermögensposition der ehemaligen Lifespot Capital AG am Vollzugstag können die Gründer und Verkäufer der Munich Hotel Partners GmbH als Earn-Out zusammen etwa 3,0 Millionen neue Aktien der MHP Hotel AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung beanspruchen. Die MHP Hotel Gruppe als White-Label-Betreiber ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Eigentümern von Hotelimmobilien, mit denen Pachtverträge abgeschlossen werden, und global agierenden Hotelgruppen, als deren Franchisenehmer MHP fungiert. Das Unternehmen, das sich auf Bestandshotels des Premium-Segments in ausgewählten Lagen konzentriert, ist seit Anfang 2022 im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Ralf Selke, Finanzvorstand (CFO) der MHP Hotel AG: "Wir haben während der Corona-Krise einen dezidierten Wachstumskurs eingeschlagen, neue Standorte eröffnet, unsere Kosten optimiert und die Börsennotierung realisiert. In Summe sind wir optimal gerüstet für den sich wieder stark belebenden Hotelmarkt und für neue Marktopportunitäten. Dabei reicht unser Blick über den deutschsprachigen Raum hinaus auch ins europäische Ausland." Kontakt Unternehmens- und Wirtschaftsmedien: Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH Frank Elsner Tel.: +49 5404 91 92 0 office@elsner-kommunikation.de Kontakt Fachmedien: Pressence Cristina Bastian Tel: +49 30 859 60 850 Mobil: +49 170 77 9 77 77 kontakt@pressence.net Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer von Marriott International, der größten Hotelgesellschaft der Welt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin sowie das JW Marriott Hotel Frankfurt zum Portfolio. Hinzu kommt das im Juni 2022 eröffnete Basel Marriott Hotel sowie das neue JW Marriott Hotel München, dessen Eröffnung Ende 2023 geplant ist. Im November 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. www.mhphotels.com MHP Hotel AG
Bayerstraße 41
80335 München
Deutschland
E-Mail: info@mhphotels.com
Internet: www.mhphotels.com
ISIN: DE000A3E5C24
WKN: A3E5C2