K+S - Reicht das schon aus?

K+S Aktiengesellschaft - WKN: KSAG88 - ISIN: DE000KSAG888 - Kurs: 24,890 € (XETRA)

Bis in den April hinein war die Aktie von K+S der Outperformer schlechthin in Deutschland. Seither bestimmt eine Korrektur das Kursgeschehen. Auffällig: Im gestrigen Abverkauf hielt sich die Aktie relativ stabil und kann sich auch heute etwas erholen.

Positives Rating von JPMorgan

Für eine Stabilisierung des Kurses könnte die gestern veröffentlichte Analysteneinschätzung von JPMorgan gesorgt haben. Analyst Chetan Udeshi sieht bei der Aktie des Kaliproduzenten immer noch deutliches Potenzial. Das Kurs-/Gewinnverhältnis auf Basis der Konsensschätzungen sei seit Januar 2020 trotz des beeindruckenden Laufs der Aktie überdurchschnittlich gesunken. Udeshi traut K+S ein höheres Ergebnis zu als der Markt es derzeit erwartet und sieht zudem keine Kredit- oder Refinanzierungsrisiken. Die Einstufung des Analysten lautet "Overweight", das Kursziel 44,50 EUR.

Aktuell liegt der Marktkonsens für 2022 bei einem Umsatz von 5,5 Mrd. EUR und einem Gewinn je Aktie von 7,78 EUR. Das KGV beläuft sich somit auf 3. Umsatz und Gewinn sollen 2023 aber sinken. 2024 könnte sich der Gewinn sogar wieder in Richtung 3 EUR je Aktie halbieren.

Erholung ausgehend von innerer Trendlinie

Aus charttechnischer Sicht ist die Korrektur bei der Aktie voll intakt. Die gestrige Erholung startete ausgehend von einer inneren Abwärtstrendlinie. Unterhalb der Marke von 27,18 EUR ist die Abwärtsbewegung bei dem Titel intakt. Dort verläuft aktuell auch in etwa der EMA50. Ein Ausbruch über dieses Widerstandscluster und den Abwärtstrend seit April würde weiteres Potenzial in Richtung 30,80 EUR freisetzen.

Entstehen weitere Tiefs, könnte dagegen der Preisbereich um 21,75 EUR interessant werden, wo EMA200 und eine Aufwärtstrendlinie aufeinandertreffen. Dort könnten sich Antizykliker den Titel vormerken.

Fazit: Die Korrektur in der Aktie von K+S ist intakt, ausgehend von einer inneren Trendlinie läuft derzeit eine Gegenbewegung. Erst ein Bruch der Abwärtstrendlinie seit April würde ein prozyklisches Kaufsignal auslösen.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 3,21 5,51 4,95 Ergebnis je Aktie in EUR 15,59 7,78 6,19 KGV 2 3 4 Dividende je Aktie in EUR 0,20 0,73 0,48 Dividendenrendite 0,81 % 2,94 % 1,94 % *e = erwartet

K+S-Aktie

