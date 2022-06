AMD - Kurshalbierung und noch immer kein Boden?

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 82,050 $ (Nasdaq)

Die AMD-Aktie testete im Juli 2015 die Unterstützung bei 1,63 USD. Nach einer mehrmonatigen Bodenbildung startete die Aktie anschließend zu einer massiven Rally. Diese führte die Aktie über mehrere Zwischenstationen bis November 2021 auf ein Hoch bei 164,46 USD. Der Aktienkurs verhundertfachte sich also in etwas mehr als 6 Jahren.

Mit dem aktuellen Allzeithoch bei 164,46 USD bildete die Aktie den Kopf einer SKS-Topformation aus. Diese vollendete der Wert in der ersten Aprilhälfte mit dem Fall unter 99,23 USD. nach einem Tief bei 83,27 USD kam es zwar zu einem überschießenden Pullback an die Nackenlinie der SKS. Aber in den letzten und in dieser Woche steht der Wert stark unter Druck. Gestern kam es zu einem neuen Tief in der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch und damit zu ihrer Bestätigung.

AMD soll in diesem Jahr nach aktuellen Schätzungen 4,33 USD je Aktie verdienen. Im nächsten Jahr soll der Gewinn auf 4,84 USD ansteigen. Das entspricht einer Steigerung von 11,78 %. Damit würde der Konzern das 6. Jahr in Folge Gewinne schreiben. Das gab es bisher noch nie. Bei einem gestrigen Schlusskurs von 82,05 USD ergibt sich damit ein 2022er KGV von 18,95 und ein 2023 KGV von 16,95. Die Bewertung der Aktie nähert sich damit nach der klassischen Interpretation des PEG einer fairen Bewertung. Eine Aktie ist nach dieser Interpretation fair bewertet, wenn ihr Gewinnwachstum (hier 11,78 %) dem KGV (hier 16,95) entspricht.

Letzte Verkaufswelle?

Die Abwärtsbewegung in der AMD ist intakt und frisch bestätigt. Eine Erholung gen 83,27-84,02 USD würde noch einmal Chancen für einen Einstieg in eine Shortposition bieten. Anschließend könnte es zu einer Verkaufswelle in Richtung des Ziels aus der SKS kommen. Dieses Ziel liegt in der Nähe der wichtigen Unterstützung bei 59,27 USD.

Eine Rückkehr über 84,02 USD würde zwar den aktuellen Verkaufsdruck bremsen, aber ein klares Kaufsignal ergäbe sich damit nicht. Dafür müsste die AMD-Aktie das letzte Erholungshoch bei 109,57 USD stabil durchbrechen. Gelingt ein solcher Ausbruch, wäre Platz für eine Rally an das Allzeithoch.

Fazit: Die AMD-Aktie könnte in den nächsten Wochen weiter unter Druck stehen. Sollte diese Verkaufswelle auslaufen, würden sich vermutlich gute Chancen für einen auch langfristigen Einstieg ergeben.

Zusätzlich lesenswert:

DEUTSCHE BÖRSE - Der Fels in der Brandung

NASDAQ 100 - Wie tief denn noch?

STO – Kurssturz antizyklisch nutzen?

Mehr Charts. Mehr Desktops. Mehr Mobilität. Mehr Guidants. Ab 9,99 Euro im Monat. Jetzt Guidants PRO holen!

AMD-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)