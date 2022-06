DAX: Anleger schöpfen Hoffnung

Jüngsten Daten zufolge sind die Erzeugerpreise erneut im Rekordtempo gestiegen, für Mai sind bei gewerblichen Produkten Preissteigerungen von 33,6 Prozent zu verzeichnen gewesen. Dies war der höchste Anstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Der DAX ließ sich jedoch nicht beirren und beendete den regulären Xetra-Handel deutlich in der Gewinnzone.

Für Entspannung an den Aktienmärkten könnte die Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB) gesorgt haben, im Rahmen des PEPP-Programms flexiblere Reinvestitionen der Tilgungsbeiträge zu tätigen. Zudem bereite man ein neues Anleihekaufprogramm vor, mit dem eine Fragmentierung der Eurozone verhindert werden soll.

Ein Blick auf den heimischen Leitindex DAX zeigt zum Ende des regulären Handels eine bullische Hammerkerze mit Zugewinnen an 13.265 Punkte. Diese kurzfristig bullische Ausgangssituation könnte nun zur erhofften Gegenreaktion in den Bereich von zunächst 13.420 Punkten führen, darüber an glatt 13.600 Punkte.

Ob weitere Gewinne realisiert werden können, muss erst noch angegebener Stelle erneut untersucht werden. Unterhalb der aktuellen Monatstiefs würden dagegen Abschläge auf die Jahrestiefs bei 12.438 Punkten drohen.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Deutschlands Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in nicht EU-Staaten) per Mai sowie dem Umsatz im Gastgewerbe per April auf der Agenda. Um 10:00 Uhr wird das EZB-Leistungsbilanzsaldo per April (saisonbereinigt) vorgestellt, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit dem Chicago-FED-National-Activity-Index aus Mai sowie um 14:55 Uhr den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu.