Bitcoin und Ethereum: Interessante Tradingsetups für Daytrader

Bei Bitcoin und Co. wurde nach dem Bruch unterhalb der $28.000 der Abwärtstrend eingeleitet und sogar ein erstes von uns genanntes Kursziel bei $19.000 erreicht. Wie können Daytrader in der aktuellen Situation interessante Setups in BTC & ETH finden? Das und mehr erfahrt ihr heute im Livestream.

Börsentäglich vereinen wir Theorie und Praxis. Erarbeiten Sie live mit unseren Experten interessante Tradingideen. Lernen Sie gleichzeitig, wie interessante Tradingsetups erstellt werden und mit welchen Tradingansätzen unsere Experten arbeiten. Heute werden wir die genannten Werte charttechnisch unter die Lupe nehmen.