DAX: Käufer bleiben vorsichtig!

Nach einem äußerst hoffnungsvollen und zudem dynamischen Start in den Dienstagshandel setzten zur Mittagsstunde an der Hürde von 13.380 Punkten Gewinnmitnahmen ein, nachbörslich ging es für den heimischen Leitindex DAX in die Verlustzone abwärts. Dies muss jedoch nicht zwangsläufig das Ende der kurzzeitigen Erholungsbewegung seit Anfang dieser Woche bedeuten!

Da seit den Verlaufstiefs von 13.007 Punkten aus Ende letzter Woche nur eine einzige Kaufwelle erkennbar ist, fehlt nach technischen Voraussetzungen noch eine zweite Kaufwelle und könnte den DAX an seinen diesjährigen Abwärtstrend um 13.550 Punkten aufwärts drücken. Von da an wird es jedoch zusehends schwieriger werden, neue Wochenhochs zu erklimmen.

Darüber hinaus mahnt ein symmetrisches Dreieck seit den Jahrestiefs aus Anfang März zur Vorsicht auf mittelfristiger Ebene, solche Konstrukte werden in der Regel bei Zweidrittel ihrer Länge in Trendrichtung aufgelöst, also in diesem Fall zur Unterseite!

Erste Impulse gab es in der Nacht zum Mittwoch seitens der japanischen Notenbank (BoJ) mit dem Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung, erst am Nachmittag stoßen die USA wieder mit Daten zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche hinzu. Tagsüber bleibt es vergleichsweise ruhig.