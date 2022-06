DAX: Dynamischer Bullen-Konter

Zunächst schien der Mittwoch ein Verlusttag zu werden, mit der Eröffnung der US-Märkte schossen Aktien regelrecht in die Höhe und konnten an entscheidenden Unterstützungen ein Reversal auf Tagesbasis vollziehen. Auch die anfänglich hohen Verluste beim Rohöl konnten am Ende des Tages deutlich reduziert werden.

Damit deutet sich für den deutschen Leitindex DAX durchaus die Chance ausgehend von 13.000 Punkten auf eine weitere Erholung an, diese könnte in den Bereich von 13.380 Punkten aufwärts reichen, darüber an die seit Jahresanfang laufende Abwärtstrendlinie um 13.600 Zählern.

Ein bärisches Szenario ist allerdings noch lange nicht vom Tisch, das Marktumfeld hat sich stark eingetrübt und drückt weiter auf die Stimmung der Anleger. Um den weiteren Werdegang des DAX-Index besser zu prognostizieren, lohnt sich auf jeden Fall der Blick auf die US-Indizes, wie den Dow Jones Industrial Average und den marktbreiten S&P 500 Index. Diese Barometer liegen nämlich auf äußerst markanten Unterstützungen auf, die für eine temporäre Erholung sorgen könnten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan mit dem vorläufigen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Juni veröffentlicht, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Frankreich, Deutschland und die EWU nach. Ab 14:30 Uhr stehen Erstanträge sowie fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe der US-Amerikaner aus der Vorwoche auf der Agenda.