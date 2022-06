DAX: In letzter Sekunde

Nachdem es auf Tagesschlusskursbasis zu einem Bruch der unteren Begrenzung des symmetrischen Dreiecks in der abgelaufenen Handelswoche gekommen war, wuchsen die Zweifel an einer nachhaltigen Trendwende in diesem Bereich, allerdings konnten Bullen in letzter Sekunde ein drohendes Verkaufssignal auf Wochenschlusskursbasis verhindern und damit einen weiteren Ausverkauf vorläufig stoppen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den US-Indizes, die an markanten Unterstützungszonen ebenfalls dynamische Kursgewinne am Freitag verzeichnen konnten. Ein kleiner Lichtblick für den Beginn dieser Handelswoche könnte eine Rückkehr zurück in den Widerstandsbereich um 13.380 Punkten werden, aber noch immer steckt das Barometer in einem seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend fest. Dieser verläuft nach aktueller Auswertung im Bereich von 13.580 Punkten.

Da ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb des symmetrischen Dreiecks und damit eine regelkonforme Auflösung vorläufig verhindert worden ist, könnten Bullen jetzt leichtes Spiel haben und weitere Zugewinne generieren. Unterhalb von 13.000 Punkten würde dem Deutschen Aktienindex DAX allerdings größeres Ungemach mit Abschlagspotenzial an 12.800 und darunter 12.438 Punkte drohen.

Der heutige Handelstag ist weitestgehend nachrichtenlos, in der Nacht zum Montag hat die japanische Notenbank (BoJ) die Kurzfassung des Protokolls der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung veröffentlicht. Zur Mittagsstunde steht der Bundesbank Monatsbericht für Juni zum Abruf bereit, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zu Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter aus Mai dazu. Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf dem G-7-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs auf Schloss Elmau.