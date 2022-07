Dax startet kraftlos in die zweite Jahreshälfte

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist mit einer moderaten Berg- und Talfahrt in die zweite Jahreshälfte gestartet. Mit einem kleinen Plus von 0,23 Prozent auf 12.813,03 Punkte ging er aus dem Handel, bleibt damit aber weiter angezählt. Seine Wochenbilanz beläuft sich auf minus 2,3 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Werte stabilisierte sich am Freitag mit plus 0,05 Prozent auf 25.837,25 Zähler. In den USA zeigten sich die Börsen zum Handelsschluss im Europa und vor einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende zuletzt leicht in der Verlustzone.