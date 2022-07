Invibes Advertising NV / Schlagwort(e): Sonstiges

Invibes Advertising treibt seine Auslandsexpansion mit der Eröffnung von zwei Niederlassungen in Mittel- und Osteuropa (CEE) voran



04.07.2022 / 17:45



Pressemitteilung Invibes Advertising treibt seine Auslandsexpansion mit der Eröffnung von zwei Niederlassungen in Mittel- und Osteuropa (CEE) voran München, 4. Juli 2022 – Invibes Advertising, ein auf digitale Werbung spezialisiertes Hightech-Unternehmen, gibt die Eröffnung von zwei neuen Niederlassungen in Warschau in Polen sowie in Prag in der Tschechischen Republik bekannt. Nach der Erschließung von sechs Ländern bzw. Regionen (Belgien, Niederlande, Skandinavien, Südafrika und Vereinigte Arabische Emirate) im Jahr 2021 treibt Invibes Advertising seine starke Auslandsexpansion mit Niederlassungen in Mittel- und Osteuropa (CEE) weiter voran. Ewelina Kluz ist neu Country Director von Invibes CEE und wird die Niederlassung in Warschau, Polen, leiten. Ewelina verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in den Bereichen Public Relations und Medien. Bevor sie zu Invibes Advertising stieß, war sie acht Jahre lang Sales Team Manager bei Burda, einem der größten deutschen Medienkonzerne, wo sie für die Segmente Lifestyle und Luxus für Polen verantwortlich war. Zuvor war Ewelina als Public Relations Consultant für verschiedene Marken in den Branchen Retail, Mode und Beauty tätig gewesen. Petr Mares ist neu Commercial Director der Niederlassung in Prag in der Tschechischen Republik. Petr blickt auf mehr als 14 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing, Medien und Technologie zurück. Vor seiner Tätigkeit bei Invibes Advertising war er Media Strategist & Trading Director bei Visibility Digital, einer unabhängigen Digital-Marketing-Agentur. Außerdem arbeitete er zuvor als Business Development Director bei Adexpres, einer Tochtergesellschaft der Kommunikationsgruppe Dentsu, und im Anschluss daran als Business Director bei H1.cz, einer führenden, zu GroupM gehörenden Performance-Marketing-Agentur. Ewelina Kluz, Country Director von Invibes CEE: «Ich freue mich sehr darauf, in dieser wichtigen Funktion zu Invibes Advertising zu stoßen und mit den Teams aus Mittel- und Osteuropa zusammenzuarbeiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einer der zentralen Akteure sind, die die Zukunft der Werbung revolutionieren werden.» Petr Mares, Commercial Director für die Tschechische Republik: «Ich freue mich sehr, künftig ein Teil von Invibes Advertising zu sein und zu seiner internationalen Expansion beizutragen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Invibes schon bald weltweit die Referenz für Werbetechnik sein wird.» Nicolas Pollet und Kris Vlaemynck, Mitbegründer von Invibes Advertising: «Wir sind begeistert, Ewelina und Petr in unserem Team zu begrüßen. Mittel- und Osteuropa ist ein Markt mit großem Potenzial, für den wir ehrgeizige Ziele haben. Seine Erschließung ist ein weiterer Schritt im ehrgeizigen Expansionsplan, den wir Anfang Jahr bekanntgegeben haben. Die langjährige Erfahrung von Ewelina und Petr sowie ihre Expertise in der Medienbranche werden entscheidende Vorteile sein, um unsere Entwicklung in der gesamten Region zu beschleunigen.» Über Invibes Advertising Invibes Advertising ist ein auf digitale Werbung spezialisiertes Hightech-Unternehmen. Seine innovativen Kommunikationslösungen stützen sich auf in Content integrierte In-Feed-Formate. Invibes nutzt Werbung auf den sozialen Netzwerken als Inspiration und entwickelt eigene Technologielösungen, die den Marken helfen, besser mit ihren Kunden zu kommunizieren. Die Lösungen sind für die Verbreitung in einem geschlossenen Netzwerk von Mediengruppen optimiert, darunter: Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer und viele andere. Zu den Kunden zählen führende Marken wie Mercedes, Samsung, Levis und IBM. Invibes Advertising wurde 2011 gegründet und ist an Euronext gelistet (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316). Weitere Informationen auf www.invibes.com. Unsere neuesten Medienmitteilungen finden Sie unter: https://www.invibes.com/de/de/investors.html Erfahren Sie stets alle Neuigkeiten rund um Invibes Advertising: LinkedIn @Invibes Advertising Twitter @Invibes_adv Ansprechpartner für Financial und Corporate: Audrey Mela, VP Investor Relations audrey.mela@invibes.com



