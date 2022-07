Weizen-Future: SKS-Formation erfolgreich umgesetzt

Händeringend wird der bitter benötigte Weizen aus der Ukraine nun auf alternativen Wegen exportiert, dadurch zeichnet sich seit einigen Wochen Entspannung bei diesem Agrarrohstoff ab, nachdem zuvor im Zeitraum zwischen Anfang April und Ende Juni eine unverkennbare SKS-Trendwendeformation erfolgreich aktiviert wurde. In der abgelaufenen Handelswoche fiel der Preis sogar unter den 200-Tage-Durchschnitt zurück und steuert nun auf einen vorherigen Abwärtstrend um 800 US-Cents zu. Genau an dieser Stelle werden dem Weizen-Future Chancen auf eine Stabilisierung und anschließender Trendwende eingeräumt. Noch aber könnte der Preis ein Stück weit fallen, ehe die erhoffte Stabilisierung einsetzt.

800 US-Cents im Fokus

Aus technischer Sicht sind noch weitere Abschläge auf rund 800 US-Cents zwingend einzuplanen, eine überschießende Welle könnte sogar auf ein Preisniveau von 775 US-Cents abwärts reichen, ehe Käufer wieder zuschlagen und für eine temporäre Stabilisierung sorgen. Ein erfolgreicher Boden in diesem Bereich könnte dann die Grundlage für einen späteren Trendwechsel legen und würde dadurch Long-Chancen sehr attraktiv gestalten. Zugewinne zurück an den EMA 200 bei derzeit 840 US-Cents wären dann denkbar, darüber wäre ein weiteres potenzielles Ziel das Hoch aus 2012 um 947 US-Cents zu nennen. Geht es mit den Preisen allerdings unter den seit Juli letzten Jahres laufenden Abwärtstrend, müssten im Gegensatz zur Long-Strategie in einem ersten Schritt empfindliche Verluste auf 689 und darunter auf glatt 600 US-Cents zwingend einkalkuliert werden.