Dax steigt um 1,6 Prozent

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem jüngsten Abwärtstrend haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwochmorgen erst einmal zugelegt. Der Leitindex Dax stieg um 1,59 Prozent auf 12.598,90 Punkte. Die Erwartung einer ausgeprägten konjunkturellen Schwäche hatte das Börsenbarometer am Vortag knapp 3 Prozent ins Minus gedrückt, auf das niedrigste Niveau seit November 2020.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann im frühen Handel 1,04 Prozent auf 24.891,16 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 1,59 Prozent an.

Unterstützung erhielten die Kurse vor allem von der US-Technologiebörse Nasdaq. Dort hatten sich die Anleger am Dienstag wieder vorgewagt, der Index Nasdaq 100 hatte sich nach dem Börsenschluss in Europa erholt.