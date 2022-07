AKTIE IM FOKUS: Kapitalerhöhung bei TAG Immobilien verwässert Gewinn deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kapitalerhöhung hat am Freitag die Aktien von TAG Immobilien auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren abstürzen lassen. Als mit Abstand größter Verlierer im MDax der mittelgroßen Börsentitel sackten sie um mehr als elf Prozent auf 9,60 Euro ab. Damit setzte sich die Ende vergangenen Jahres begonnene rasante Talfahrt des einstigen Börsenlieblings fort. Mit Kursen unter 10 Euro hat sich der Wert der Papiere in diesem Zeitraum fast gedrittelt.

Zur Finanzierung der Übernahme der polnischen Immobiliengesellschaft Robyg gibt das Unternehmen rund 29 Millionen neue Aktien aus. Das entspricht knapp einem Fünftel der bislang ausstehenden Aktien. Investoren sollen voraussichtlich von diesem Dienstag an pro 101 bestehender Aktien 20 neue Anteile an der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von 6,90 Euro je Papier erwerben können. Die Bezugsfrist endet voraussichtlich am 25. Juli.

Der starke Anstieg der Kapitalmarktzinsen hat die Aktien der Immobilienbranche in den vergangenen Monaten stark belastet. Der europäische Immobiliensektor hat seit Jahresbeginn 30 Prozent eingebüßt. Analysten sprechen von einer kompletten Neubewertung. Mit steigenden Zinsen verteuert sich die Refinanzierung von Immobilien. Gleichzeitig sind Mieterhöhungen wegen der hohen Inflation derzeit schwerer durchsetzbar. Hinzu kommt, dass bei steigenden Kapitalmarktzinsen die als anleihenähnlich geltenden Immobilienaktien aus Investorensicht an Attraktivität verlieren.

Angesichts der jüngsten Kursentwicklung wird der Zeitpunkt der Kapitalerhöhung am Markt kritisch gesehen. Um angesichts der zuletzt hohen Kursverluste die Summe von 200 Millionen Euro stemmen zu können, muss TAG Immobilien deutlich mehr Aktien ausgeben, als wenn der Aktienkurs höher wäre. Mit der Zahl der ausgegebenen Aktien sinkt jedoch der Gewinn je Aktie - die von Investoren gefürchtete Verwässerung.

Analyst Tom Carstairs vom Investmenthaus Stifel hatte jüngst in einer Studie auf diesen Aspekt verwiesen: "Wir würden davon ausgehen, dass die Aktionäre von TAG Immobilien, zu denen einige langfristig orientierte Investoren zählen, (eine Kapitalerhöhung) unterstützen. Aber der Aktienkurs von TAG und anderer deutscher Immobilienunternehmen ist derart stark gefallen, dass auf diesen Kursniveaus eine Kapitalerhöhung die Gewinne deutlich stärker verwässert"./bek/tih/jha/