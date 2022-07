Leonteq AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Medienmitteilung: Leonteq lanciert erste Produkte mit VP Bank unter neuem innovativen Emissionsmodell



14.07.2022 / 07:00





MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ LANCIERT ERSTE PRODUKTE MIT VP BANK UNTER NEUEM INNOVATIVEN EMISSIONSMODELL

Zürich, 14. Juli 2022

Leonteq AG (SIX: LEON) hat zusammen mit der VP Bank als Sponsor das erste strukturierte Produkte über structuringHUB emittiert. Dieses neue innovative White-Labelling-Emissionsmodell ist darauf ausgerichtet, die Markteinführungszeit und die Kosten für Banken zu reduzieren, die sich als Hersteller eigener strukturierter Produkte dem Leonteq-Ökosystem anschliessen wollen.

Leonteq hat ein neues standardisiertes Emissionsmodell für Privat-, Geschäfts- und Retailbanken eingeführt, welches ihnen auf einfache Art erlaubt, von einem Intermediär zu einem Hersteller von strukturierten Anlageprodukten zu werden. Dieses innovative Geschäftsangebot ermöglicht eine schnelle Markteinführung auf Basis eines vereinfachten Kooperationsdesigns, das begrenzte Investitionskosten erfordert. Banken können dadurch ihre eigenen massgeschneiderten Anlagelösungen entwickeln und diese direkt ihren Kundinnen und Kunden anbieten. Banken, die sich damit als so genannter Sponsor dem Leonteq-Ökosystem für Anlagelösungen anschliessen, erhalten Zugang zu modernsten Dienstleistungen und digitalen Tools. Leonteq wird zunächst die Absicherung übernehmen und beabsichtigt in einer späteren Phase den besten Optionspreis im Rahmen ihres «Balance Sheet-Light»-Geschäfts über die Smart Hedging Issuance Platform (SHIP) zu offerieren.

Um dieses neue Geschäftsmodell einzuführen, wurde die structuringHUB SA als eigenständiges, von Leonteq unabhängiges Verbriefungsunternehmen in Luxemburg gegründet. structuringHUB wird strukturierte Produkte emittieren, die von den Sponsoren garantiert werden. Leonteq wird dabei die Rolle des Arrangers übernehmen und ihr langjähriges Know-how, die umfassende Technologieplattform sowie eine Reihe von Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur Verfügung stellen.

Im Vergleich zu einer kompletten White-Labelling-Partnerschaft erhalten die Sponsoren ebenfalls Zugang zum Produkt- und Dienstleistungsangebot von Leonteq, erbringen im Zusammenhang mit der Emission durch structuringHUB jedoch nur die üblichen kommerziellen Bankdienstleistungen. Indem die strukturierten Produkte und die damit verbundenen Absicherungspositionen in der Bilanz von structuringHUB und nicht in der Bilanz der Sponsoren ausgewiesen werden, wird Komplexität reduziert. Gleichzeitig sind die Verfahren für alle Dokumente und Prozesse standardisiert.

VP Bank als erster Sponsor unter dem neuen White-Labelling-Emissionsmodell

Wie am 17. Januar 2022 angekündigt, sind Leonteq und die VP Bank AG eine Kooperation für die Herstellung und den Vertrieb von strukturierten Produkten eingegangen. In diesem Kontext wurde die VP Bank nun zum ersten Sponsor im Rahmen des neuen White-Labelling-Emissionsmodells; sie wird künftig die LynQs-Plattform von Leonteq nutzen, um die von structuringHUB emittierten und von der VP Bank garantierten strukturierte Produkte zu preisen, zu handeln und an ihre Kundinnen und Kunden zu vertreiben. Die ersten von der VP Bank garantierten strukturierten Produkte sind ab heute auf der Plattform von Leonteq verfügbar.

Lukas Ruflin, CEO von Leonteq: «Wir freuen uns, unser neuestes innovatives White-Labelling-Geschäftsmodell zu lancieren. Mit der VP Bank dürfen wir eine führende Bank für Privatkunden und Intermediäre auf unserer Service- und Technologieplattform als ersten Sponsor dieses neuen Angebots willkommen heissen. Die neue Emissionsplattform reduziert die Markteinführungszeit und die Kosten für die Anbindung an unser Ökosystem deutlich. Damit können Banken ihre eigenen massgeschneiderten Produkte mit dem besten Optionspreis anbieten, der durch unabhängige Hedge-Gegenparteien ermittelt wird.»

Paul Arni, CEO der VP Bank: «Das innovative Emissionsmodell von Leonteq ermöglicht es uns, strukturierte Produkte auf eine hochautomatisierte und effiziente Weise anzubieten. So können wir unser Kundenangebot ausbauen und unsere Anlagekompetenz auch durch massgeschneiderte strukturierte Produkte unterstreichen, gleichzeitig aber hält sich die Komplexität des Emissionsprozesses in Grenzen.»

Über structuringHUB

structuringHUB SA ist ein von der CSSF reguliertes, eigenständiges Verbriefungsunternehmen in Luxemburg, das unabhängig von Leonteq und deren Aufsichts- und Governance-Framerwork ist. Die structuringHUB-Emissionsplattform wurde von Leonteq konzipiert, entwickelt und eingeführt. structuringHUB wird von PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, geprüft; Erbringer der Unternehmens­dienstleistungen ist eine Tochtergesellschaft von BDO Luxembourg (CF Fund Services SA).

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

www.leonteq.com

