SALESFORCE - Aktie vor Verkaufssignal

Salesforce Inc - WKN: A0B87V - ISIN: US79466L3024 - Kurs: 163,490 $ (NYSE)

Die salesforce-Aktie markierte am 09. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 311,75 USD. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung. Am 21. April 2022 fiel er unter den Aufwärtstrend seit Dezember 2011 und anschließend auf ein Tief bei 154,55 USD.

Seit diesem Tief befindet sich die Aktie in einer kleinen Erholung. Diese kann bisher als eine Art bärische Flagge eingeordnet werden. Im gestrigen Handel fiel der Wert auf die Unterkante der Flagge zurück. Diese liegt heute bei 161,88 USD.

Weitere Abwärtswelle droht

Die salesforce-Aktie steht kurz vor einem neuen Verkaufssignal. Fällt sie unter die bärische Flagge, dann droht eine weitere Verkaufswelle in Richtung 115,29 USD und damit auf das Tief aus dem März 2020.

Damit sich das Chartbild wieder aufhellte müsste die Aktie zumindest über 186,58 USD, eher sogar über 195,72 USD ausbrechen. Erst dann wäre eine größere Erholung möglich. Ein mögliches Ziel wäre der Bereich um das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch bei 238,45 USD.

Fazit: Die salesforce-Aktie könnte in den nächsten Wochen und Monaten weiter abstürzen. Aber noch fehlt das Startsignal für eine weitere Verkaufswelle.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)