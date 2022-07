DAX: Märztiefs scheinen zu halten

Nach einem zähen Kräftemessen in der abgelaufenen Handelswoche schlug der Deutsche Aktienindex DAX mit Rückenwind aus den USA am Freitag eine Gegenoffensive ein und konnte das Niveau um 12.850 Punkten festigen. Die große grüne Tageskasse impliziert dabei weitere Anstiegschancen, allerdings sollten auch die bevorstehenden Hürden nicht unterschätzt werden.

Kurzfristig könnte der Bereich um rund 13.000 Punkten erneut in den Fokus rücken, darüber würden Gewinne an 13.185 Punkte im Rahmen des laufenden Pullbacks möglich. Ein größerer Boden lässt sich derweil noch nicht erkennen, die Gemengelage aus Inflation und einer stagnierenden Weltwirtschaft könnte sich für das exportorientierte Deutschland noch als Achilles-Ferse erweisen.

Bekanntlich blicken die Börsen allerdings in die Zukunft, in puncto Inflation lässt sich eine Stabilisierung auf hohem Niveau erkennen. Ob hieraus tatsächlich eine Abflachung folgt, bleibt schwer abzusehen. In der letzten Woche veröffentlichte Inflationsdaten der USA zeigt in einen Wert über der neun Prozent Marke. Eine negative Kursreaktion mit entsprechenden Rücksetzern unter 12.390 Punkte könnte den DAX-Index noch einmal erheblich zusetzen und das Barometer zurück auf 12.200 und 11.600 abwärts drücken. Vorläufig scheint sich ein solcher Fall allerdings nicht anzudeuten.

An der Datenfront geht es am Montag gemächlich zu, erst um 10:00 Uhr meldet Italien sein Handelsbilanzsaldo aus Mai, gefolgt von Bundesbank-Monatsbericht per Juli zur Mittagsstunde. Quartalszahlen legen heute unter anderem die Bank of America, IBM und Prologis vor.