BAYER - Einmal tief durchatmen! Die Trendwende ist jetzt möglich

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 58,990 € (XETRA)

In der letzten GodmodePLUS- Chartanalyse zu Bayer hatte ich das bullisches Szenario vorgestellt, dass der Abwärtstrend seit Anfang Juni Teil einer größeren Korrekturphase sein könnte, die mit dem Rallyhoch bei 67,99 EUR Anfang April begonnen hatte. Das Kursziel dieser sogenannten "Flat"-Korrektur lag bei 54,78 EUR und wurde in der letzten Woche kurzzeitig genauso unterschritten, wie die wichtigen Unterstützungen bei 55,28 und 55,74 EUR. Allerdings zog die Aktie direkt im Anschluss wieder über diese Marken an und konnte im gestrigen Handel mit einer langen weißen Kerze die Abwärtsstrecke seit Ende Juni bereits wieder neutralisieren.

Bayer Chartanalyse vom 07. Juli 2022

Über 60,44 EUR ist weiterer Kurssprung wahrscheinlich

Aktuell erreicht der Wert bereits die Widerstände bei 59,29 und 60,44 EUR. Das Szenario der Beendigung der großen Flat-Korrektur ist damit schon fast bestätigt. Solange die Bayer-Aktie über 56,20 EUR verbleibt, dürfte auch der Widerstandsbereich um 60,00 EUR überschritten werden und die kleine Rally bis 63,00 und 64,50 EUR führen. Darüber wären sogar neue Jahreshochs möglich.

Unterhalb von 56,20 EUR wäre dagegen das Ende der steilen Erholung eingeläutet und ein weiterer Rückfall auf 55,74 und 54,23 die Folge. Dort könnte sich die Aktie aber wieder nach oben wuchten. Bei Kursen unter 54,00 EUR wäre die Seitwärtsphase dagegen nach unten verlassen, die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends verhindert und bereits ein Abverkauf bis 48,67 EUR zu erwarten.

Charttechnisches Fazit: Alles deutet darauf hin, dass die Aktie von Bayer mit dem Ende einer großen Flat-Korrektur den nächsten Teil ihres mittelfristigen Aufwärtstrends begonnen hat. Ein Anstieg über 60,44 EUR würde dabei jetzt Potenzial bis 64,50 EUR generieren.

Bayer Chartanalyse (Tageschart)

Passende Hebelprodukte auf Bayer direkt im Bayer-Chart auswählen und sofort kaufen bzw. verkaufen? Das geht! Mit dem neuen KO-Zertifikate-Modus auf Guidants.

Traden Sie schon via Guidants? Ob Ihr Broker verfügbar ist, erfahren Sie hier!

Eine ausführliche Anleitung zum (Hebelprodukt-)Handel aus dem Chart finden Sie auch hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)