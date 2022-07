Northern Trust erhöht die Dividende

Der US-Finanzkonzern Northern Trust Corporation (ISIN: US6658591044, NYSE: NTRS) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,75 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. Oktober 2022 (Record day: 9. September 2022). Im Vergleich zum Vorquartal (0,70 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 7,1 Prozent.

Damit schüttet der Konzern auf das Gesamtjahr gesehen 3,00 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 101,22 US-Dollar (Stand: 19. Juli 2022) einer Dividendenrendite von 2,96 Prozent. Die erste Dividende wurde am 1. Juli 1896 erklärt und seitdem kam es nach Firmenangaben zu keinen Unterbrechungen.

Im ersten Quartal (31. März) 2022 lag der Nettogewinn bei 389,3 Mio. US-Dollar nach 375,1 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Umsatz betrug 1,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,59 Mrd. US-Dollar), wie am 26. April berichtet wurde. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2022 werden an diesem Mittwoch präsentiert. Die Northern Trust Company wurde 1889 gegründet. 1971 übernahm die Northern Trust Corporation die Aktiva der Northern Trust Company.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 15,37 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,38 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Juli 2022) auf.

Redaktion MyDividends.de