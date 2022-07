DGAP-HV: Wild Bunch AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.08.2022 in http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: Wild Bunch AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Wild Bunch AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.08.2022 in http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



22.07.2022 / 15:05

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Eindeutige Kennung des Ereignisses: GMETWBAH0822 Berichtigung des Links in TOP 5 zum Vergütungsbericht

In der am Donnerstag, den 21. Juli 2022 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 29. August 2022 ist der Link / die URL zum Vergütungsbericht unter TOP 5 falsch angegeben.

Statt wie fälschlich angegeben

Der Vergütungsbericht ist zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://wildbunch.eu/de/investor relations/verguetungssystem/

zugänglich und wird dort auch während der Hauptversammlung abrufbar sein.

lautet diese Textpassage unter TOP 5 wie folgt:

Der Vergütungsbericht ist zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://wildbunch.eu/de/investor-relations/verguetungssystem/

zugänglich und wird dort auch während der Hauptversammlung abrufbar sein. Berlin, im Juli 2022 Wild Bunch AG Der Vorstand

22.07.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de