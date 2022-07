DGAP-News: Coreo veräußert Entwicklungsfläche am Mannheimer Güterbahnhof

DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Immobilien

Coreo veräußert Entwicklungsfläche am Mannheimer Güterbahnhof Frankfurt am Main – 27. Juli 2022 – Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6) hat ein rund 17.300 m² großes Entwicklungsgrundstück am Mannheimer Güterbahnhof an einen privaten Investor veräußert. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, er liegt aber deutlich über dem zuletzt festgestellten Buchwert. Das Grundstück ist Teil des Areals an der Güterhallenstraße, das Coreo 2017 angekauft und nach Aufteilung in mehreren Transaktionen nunmehr vollständig veräußert hat. Das Areal liegt verkehrsgünstig im Mühlauhafen zwischen Mannheim und Ludwigshafen nahe der zahlreichen Bahnanschlüsse. Über die Coreo AG Die Coreo AG (WKN: A0B9VV) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen vor allem in Wohnimmobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial oder bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios.

Kontakt:

Coreo AG

Andrea Glaab

Investor Relations

Bleichstraße 64

D-60313 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

