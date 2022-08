DAX: Boden zeigt zunehmend Wirkung

Zum Ende der abgelaufenen Handelswoche überraschte der Deutsche Aktienindex DAX mit einem dynamischen Kurssprung direkt über den EMA 50 und die Hürde um 13.425 Punkten. Damit hat der Index eine kurzfristig bullische Flagge zur Oberseite erfolgreich aufgelöst und konnte in sein ursprüngliches symmetrisches Dreieck zurückkehren.

Auch kam es zu einem eindeutigen Wochenschlusskurs oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts, sodass nun weiteres Kurspotenzial an die Mitte Juni gerissene Kurslücke zwischen 13.648 und 13.749 Punkten freigesetzt worden ist. Ein weiteres Ziel darüber wäre der runde Bereich um 14.000 Punkten.

Für Aufschwung sorgten unter anderem positive Zahlen zum abgelaufenen Quartal, allerdings läuft die Weltwirtschaft Gefahr in eine Rezession zu stürzen und könnte dadurch das Vertrauen an die Märkte erneut belasten. Technisch könnte eine Erholungsbewegung noch eine Weile lang andauern, nachdem im Juli ein erfolgreicher Doppelboden etabliert worden ist. Rücksetzer darunter würden allerdings Korrekturpotenzial auf 11.600 Punkte freisetzen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Montag mit dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Juli (endgültig) vorgelegt, dem hat sich China in den frühen Morgenstunden angeschlossen. Um 8:00 Uhr folgen Deutschlands Einzelhandelsumsätze aus Juni, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr legen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU Einkaufsmanagerindizes vor. Um 11:00 Uhr wird zusätzlich noch die europaweite Arbeitslosenquote aus Juni veröffentlicht.