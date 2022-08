Coca-Cola: Dank Preissetzungsmacht navigiert der Konzern durch das Inflationsumfeld!

Werbung

Die Börsentristesse der letzten Monate ging an Coca-Cola spurlos vorbei. Die Aktie bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend, der durch den Corona-Crash oder den Ukraine-Krieg nur temporär unterbrochen wurde. Es ist das typische, charttechnische Verhalten der Aktie eines Unternehmens, welches bei den Konsumenten unersetzlich verankert ist und auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Situationen gutes Geld verdient.

Eine Coke wird immer getrunken. Das Unternehmen hat Preissetzungsmacht!

Mit Coca-Cola genießt man das Leben und das Unternehmen spricht mit dieser Botschaft die meisten Konsumenten an. Der Konzern hat eine nahezu hundertprozentige Markenbekanntheit. Egal, ob ich in Rom am Flughafen sitze, auf den Philippinen im Restaurant oder am Strand der Malediven in der Sonne liege, immer kann eine kühle Coke getrunken werden. Da die Herstellung standardisiert ist, muss man sich um die Qualität keine Sorgen machen. Wer im Ausland misstrauisch ist, greift immer zur Coke, da man sich auf den Geschmack und die qualitative Fertigung verlassen kann. Das verdeutlichen auch die aktuellen Quartalszahlen, denn trotz des inflationären Umfelds kann Coca-Cola wachsen. Das globale Volumen legte um 8 Prozent zu und es gelang, ein organisches Umsatzwachstum von 16 Prozent zu erzielen. Der Nettogewinn kletterte sogar um 4 Prozent auf 0,70 USD je Aktie. Coca-Cola kann höhere Kosten an die Verbraucher schneller als andere Unternehmen weitergeben. Wegen der starken Verankerung der Marke bei den Konsumenten reagieren sie weniger preissensibel.

Der Profiteur vom Reopening setzt mehr auf Sportgetränke

Coca-Cola hat ein starkes Portfolio an Marken aufgebaut. Zu diesen gehören unter anderem „Fanta“, „vitamin water“, „ Powerade“, „Fuze Iced Tea“, „Body Armor“ und „Sprite“. Damit adressiert das Unternehmen einen 160 Mrd. USD-Markt, der Schätzungen zufolge um 4 bis 5 Prozent im Jahr wächst. Die Wachstumsimpulse gehen von den Segmenten Sport, Energy-Drinks sowie aromatisierten alkoholischen Getränken aus. Mit Zero Zucker-Produkten wird zudem auf den größeren Anteil dieser Produkte beim Volumenwachstum gesetzt. Mit seiner breiten Markenaufstellung ist Coca-Cola ein typischer Profiteur vom aktuellen Reopening. Die Corona-Restriktionen werden global gelockert, sodass wieder mehr Restaurantbesuche, Reisen, Sportveranstaltungen und Events stattfinden. Das wirkt sich positiv auf die Nachfrage nach Getränken aus.

Aufholpotenzial hat Coca-Cola bei Sportgetränken. Dort war laut Euromonitor noch Pepsi mit „Gatorade“ der Marktführer zum Ende des letzten Jahres. Der Marktanteil lag bei rund 68 Prozent. Um das zu ändern und das eigene Portfolio, wozu „Powerade“ gehört, auszubauen, wurde „BodyArmor“ übernommen. Zusammen mit der eigenen Marke liegt man nun bei 23 Prozent an Marktanteil. Coca-Cola dürfte versuchen, diese Quote auszubauen, da man in BodyArmor eine Wachstumsmarke mit einem globalen Potenzial sieht.

Coca-Colas Quartalszahlen könnten die Trendfortsetzung begünstigen

Letzte Woche präsentierte Coca-Cola die Quartalszahlen. Organisch wuchs der Konzern um 16 Prozent auf 11,3 Milliarden USD. Die Marge sank von 31,7 Prozent auf 30,7 Prozent, was auf höhere Marketingkosten, Wechselkursbelastungen und höhere operative Aufwendungen zurückzuführen ist. Trotzdem zeigt es die Fähigkeit von Coca-Cola, durch das schwierige makroökonomische Umfeld zu navigieren. Sodann wurde der Konzern in der Vorwoche für den Ausblick zuversichtlicher. Das organische Wachstum soll 12 bis 13 Prozent statt sieben bis acht Prozent betragen. Der vergleichbare Nettogewinn dürfte um fünf bis sechs Prozent zulegen. Auf die Ergebnisse reagierte die Aktie positiv. Sie könnte die Konsolidierung seit April dieses Jahres beenden. Damit würde auch die charttechnische Situation grünes Licht geben.

Stand: 01.08.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion