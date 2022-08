Wall Street: Nachbörsliche Zahlen im Fokus/ PayPal legt 10% zu

Mit Spannung erwartete der Markt heute das nach Börsenschluss veröffentlichte Zahlenwerk von AMD, PayPal, Starbucks und AirBnB.

Die US-Börsen verzeichneten am Dienstag den zweiten Tag in Folge Verluste, diese hielten sich allerdings in Grenzen, weder Bullen noch Bären konnten nachhaltige Akzente setzen im Handelsverlauf. Der S&P500 gab um 0,64% auf 4.093 Punkte nach während der Nasdaq100-Index um 0,29 % nachgab. Lediglich der Dow Jones Industrial Average verzeichnete mit einem Abschlag von 1,22% ein größeres Tagesminus. Ein Tagesverlust von über 5% bei Caterpillar nach Quartalszahlen belastete den Index unter anderem. Zudem gab Boeing das Gros der gestrigen Zugewinne wieder ab (-3,4%).

Intraday Verlauf

Ohne nennenswerte Konjunkturdaten sah es nach einem schwachen Start inklusive Abwärtsgap zwischenzeitlich sogar nach einem positiven Tag aus. Der S&P500 notierte zwischenzeitlich sogar im positiven Terrain, scheiterte aber intraday an den Vortageshochs und fiel in den letzten drei Handelsstunden wieder Richtung Tagestiefs zurück. Mit Spannung wartete man auf die nachbörslich anstehenden Zahlen von AMD, Starbucks, AirBnB und PayPal. Wie fielen diese im einzelnen aus?

AMD - Der Ausblick enttäuscht

Der Chiphersteller vermeldete einen Rekord-Quartalsumsatz von 6,6 Mrd. USD und einen operativen Gewinn von 526 Mio. USD. Beim Ausblick enttäuschte das Unternehmen allerdings die Erwartungen des Marktes - die Aktie verliert im nachbörslichen Handel aktuell gut 4,5% % an Wert.

Paypal - Steigt nachbörslich 10%

Der Online-Zahlungsdienstleister vermeldete nachbörslich einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie, erwartet wurde ein Gewinn von 0,86 USD. Im Rahmen der Veröffentlichung wurde die Größe (2 Mrd. USD) des jüngsten Investments von Elliott Investment Management bekannt. Dies sorgte nachbörslich für gute Laune - die Aktie legt über 10% zu.

Starbucks - Übertrifft die Schätzungen

Trotz des Lockdowns in China konnte die Kaffeehauskette die Erwartungen der Analysten beim Umsatz (8,2 Mrd. USD vs erwarteter 8,14 Mrd) und Gewinn (0,84 USD je Aktie vs. erwarteter 0,76 USD) übertreffen. Nach einem Verlust von 1,41 % am Dienstag kann die Aktie im nachbörslichen Handel aktuell um 1,24 % zulegen.

AirBnB - Erzielt Gewinn, Aktie fällt nachbörslich

Der Gewinn von 379 Mio. USD lag über den Markterwartungen von 295 Mio. USD, im Vorjahr wurde noch ein Verlust verzeichnet. Die Buchungen stiegen um 25% im Quartal, lagen damit aber unter den Schätzungen der Analysten - die Aktie wird im nachbörslichen Handel daraufhin abgestraft und verliert aktuell über 9% an Wert.