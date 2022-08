Höhere Preise und Kosten: Indus erhöht Umsatzprognose und senkt Gewinnziel

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding hat wegen der Preissteigerungen die Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht. Die Gewinnprognose wurde aber wegen höherer Materialkosten im Segment Fahrzeugtechnik sowie in der zweiten Jahreshälfte erwarteten höheren Personal- und Energiekosten in gesamten Portfolio gesenkt, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Bergisch Gladbach mitteilte. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern werde jetzt ein Wert von 100 bis 115 Millionen Euro erwartet. Damit wurde die Spanne um jeweils 15 Millionen gesenkt. Das Umsatzziel wurde dagegen auf 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro erhöht, nachdem bislang 1,80 bis 1,95 Milliarden erwartet wurden./zb/jha/

