DGAP-News: Coreo AG Hauptversammlung - Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen

Coreo AG Hauptversammlung - Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen Frankfurt am Main, 4. August 2022 - Auf der heutigen, in virtueller Form durchgeführten ordentlichen Hauptversammlung der Coreo AG haben sämtliche Beschlussvorlagen das erforderliche Zustimmungsquorum erhalten. Insgesamt waren 64,92 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Coreo AG in der Rubrik „Investoren“ unter „Hauptversammlung“ abrufbar.

Über die Coreo AG Die Coreo AG (WKN: A0B9VV) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen vor allem in Wohnimmobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial oder bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios.

Kontakt:

Coreo AG

Andrea Glaab

Investor Relations

Bleichstraße 64

D-60313 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

