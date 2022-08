HELLOFRESH - Das sind die charttechnischen Angriffspunkte

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 28,220 € (XETRA)

Eine Gewinnwarnung (mein Kollege Sascha Gebhard berichtete) schickte die Hellofresh-Aktie, welche bereits seit Monaten unter Druck steht, im Juli ein weiteres Mal auf die Bretter. Erst um 25 EUR gelang den Bullen eine Stabilisierung. Der übergeordnete Abwärtstrend ist intakt, worauf kommt es nun an?

Antizyklisch vs. prozyklisch

Die jüngste Stabilisierung gelang im Bereich einer inneren Abwärtstrendlinie, die Gegenbewertung führte den DAX-Titel wieder zurück in den Bereich des EMA50. Etwas darüber verläuft seit April eine mittelfristige Abwärtstrendlinie. Um prozyklische Kaufsignale auszulösen, muss der Wert also sowohl den EMA50 als auch die Abwärtstrendlinie knacken und das nicht, wie im Juli, kurzzeitig auf Intraday-Basis, sondern signifikant und nachhaltig. Das würde derzeit Kursen etwas über 31,50 EUR entsprechen. In einem solchen Szenario könnte die Hellofresh-Aktie sich bis zum Zwischenhoch bei 35,71 EUR aufmachen.

Aktuell notiert sie im Bereich von 28,00 EUR und findet dort bereits einen ersten wichtigen kurzfristigen Support vor. Kommt es zu Abgaben in den kommenden Tagen, wäre ein weiterer Test der Trendlinie bei derzeit um 24 EUR möglich. Dort könnten sich erneut antizyklische Chancen für Reboundtrades ergeben.

Fazit: Bei der Hellofresh-Aktie ist weiter Zurückhaltung angebracht. Der Wert zählt in diesem Jahr zu den schwächsten überhaupt in Deutschland. Antizyklikler merken sich Kurse zm 24 EUR vor, Prozykliker warten einen Ausbruch über die beschriebenen Widerstände ab.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 5,99 7,52 8,68 Ergebnis je Aktie in EUR 1,47 1,18 1,73 Gewinnwachstum -19,73 % 46,61 % KGV 19 24 16 KUV 0,8 0,6 0,6 PEG neg. 0,4 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

HelloFresh-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)