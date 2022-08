Wie wär’s mal mit nix machen?

Hallo Leute! Es gibt Tage, da passiert wenig Besonderes oder steht Wichtiges bevor. Was sollte man da machen? Die Frage stellt mir der aktive Stockpicker aus der Nachbarschaft über den Zaun. Ich verziehe meine Schnauze und brummele „… am besten nix“. Naturgemäß reicht das eingefleischten Aktienfans aber nicht aus. Sie fragen und fragen, angefangen von der laufenden Berichtssaison, über meine Konjunkturbeurteilung und Inflation bis zur Geopolitik (Ukraine,Taiwan). Von mir kriegt der Jungspekulant diesmal keine ermutigenden Antworten. Stattdessen: „Warten Sie doch mal ein paar Tage ab, wie sich die Dinge entwickeln.“ (Anmerkung: Aus den paar Tagen können auch ein paar Wochen werden).

Wohin also mit der Kohle? Da gab’s jede Menge Möglichkeiten abhängig von der persönlichen Situation: neue Heizungsanlage oder jetzt Heizöl bunkern, Hausrenovierung, größere Anschaffungen (von Möbeln bis zum neuen Auto. Und was wird aus dem Thema Investieren? Das Wiedererwachen der Inflation sollte Renditejäger erst einmal abschrecken, denn Kaufkrafterhalt ist inzwischen die unterste Grenze des Renditeziels. Es geht darum, sich mit 100 Euro auch morgen noch den gleichen Warenkorb leisten zu können. Wo heute 100 Euro draufstehen, sind nach Inflation morgen einfach nicht mehr 100 Euro drin. Ein Beispiel: Angenommen jemand besitzt heute 100 Euro. Bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von 2 % p. a. bekommt er dafür in 10 Jahren nur noch einen Gegenwert von ca. 86 Euro. In 20 Jahren ist die Kaufkraft auf knapp 75 Euro gesunken. Das kann nicht das Ziel einer Kapitalanlage sein. Die rein historische Betrachtung der Realrenditen zeigt (laut Studie von Allianz Global Investors): Sachwerte, zu denen Aktien als Beteiligungen an Unternehmen gehören, haben sich auch bei höheren Inflationsraten gut geschlagen, während Anleihen zu kämpfen hatten. Rohstoffe und Edelmetalle schnitten – gemessen an der Realrendite – besonders gut ab, mussten aber diesen Vorteil in Phasen des Inflationsrückgangs wieder abgeben.

Das dürfte auch beim Blick nach vorn gelten. Man sollte aber auch mal (vorübergehend) zuschauen können und nix tun. Cash ist kurzfristig eine echte Alternative.