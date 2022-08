ANALYSE-FLASH: RBC belässt Fraport auf 'Underperform' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Dank des Verkaufs der Beteiligung am Flughafen Xi'an liege das operative Ergebnis (Ebitda) über der Markterwartung, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Wegen Abschreibungen auf eine Beteiligung am Flughafen Sankt Petersburg liege das Nettoergebnis jedoch um ein Fünftel unter der Konsensschätzung./bek/gl

