VALNEVA - Borreliose-Impfstoff startet in der entscheidenden klinischen Phase

Valneva SE - WKN: A0MVJZ - ISIN: FR0004056851 - Kurs: 10,415 € (L&S)

Es gibt auch noch positive Meldungen beim Impfstoffhersteller Valneva. Nach den Enttäuschungen rund um den Coronaimpfstoff VLA2001 stieg Pfizer mit gut 8 % zu einem Kurs von 9,49 EUR beim Impfstoffhersteller ein. Im Fokus dürfte dabei der Borreliose-Impfstoffkandidat VLA15 stehen. Und genau bei diesem melden beide Unternehmen heute das Erreichen eines wichtigen Meilensteins.

VLA15 startet in der Phase III

Denn heute startete die für eine Zulassung maßgebliche Phase-III-Studie von VLA15 mit dem Namen "Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists", kurz VALOR.

Dr. Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir diesen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von VLA15 erreicht haben. Die Borreliose breitet sich weiter aus und stellt einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf dar, der das Leben vieler Menschen in der nördlichen Hemisphäre beeinträchtigt. Wir freuen uns darauf, den VLA15-Kandidaten in Phase 3 weiter zu untersuchen, was uns möglicherweise einen Schritt näher zu unserem Ziel führt, diesen Impfstoff Erwachsenen und Kindern, die davon profitieren würden, zur Verfügung zu stellen."

Rund 6.000 Patienten ab einem Alter von fünf Jahren möchte Valneva in die Studie aufnehmen. Sie wird in bis zu 50 Standorten in Gebieten durchgeführt, in denen die Lyme-Borreliose stark endemisch ist. Dazu zählen die Länder Finnland, Deutschland, Niederlande, Polen, Schweden, aber auch die USA.

Ein Ergebnis der Studie wird aber nicht vor 2025 erwartet. Überzeugt VLA15, könnten Pfizer und Valneva 2025 einen Zulassungsantrag bei der FDA und EMA stellen. Durch den erreichten Meilenstein des Phase-III-Starts fließen Valneva vom Partner Pfizer 25 Mio. USD zu.

Fazit: Die Coronaimpfstofffantasie bei Valneva ist weitestgehend ausgepreist, der Blick richtet sich nach vorne. Analysten trauen dem Borrelioseimpfstoff ein Spitzenumsatzpotenzial von über 1 Mrd. EUR zu. Vor 2025/26 ist mit einer Marktzulassung aber nicht zu rechnen. Anleger müssen sich folglich weiter gedulden.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 348,10 213,31 296,75 Ergebnis je Aktie in EUR -0,75 -0,31 0,01 Gewinnwachstum - - KGV - - 1.000 KUV 3,1 5,1 3,6 PEG 0,5 neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Valneva-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)