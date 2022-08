Travelers Companies: Bereit zum Gegenschlag

Seit nunmehr einigen Jahren schwankt die Travellers-Aktie grob seitwärts, die letzte Abwärtsbewegung reichte von den Rekordständen um 187,98 US-Dollar auf ein Niveau von 152,17 US-Dollar bis Ende Juli abwärts. Unglücklicherweise etablierten Marktteilnehmer eine fünfwellige Impulswelle, allerdings scheint sich nach einem Doppeltief in diesem Bereich eine Gegenbewegung durchzusetzen, die sich allerdings noch in der Aufbauphase befindet. Nichtsdestotrotz erfolgt aus technischer Sicht häufig eine dreiwellige Gegenbewegung, die für ein Long-Investment innerhalb einer Bärenmarktrallye durchaus genutzt werden kann.

1-2-3-Erholung jetzt wahrscheinlich

Unter der Annahme einer klassischen Gegenbewegung könnte oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei Travelers nun ein Anstieg zunächst an den EMA 200 bei derzeit 167,08 US-Dollar bevorstehen. Aber erst wenn der diesjährige Abwärtstrend überwunden wird, dürften weitere Gewinne an 173,21 und darüber in den Bereich von 174,20 US-Dollar erfolgen. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das Turbo Call Zertifikat WKN MD6C2Q zum Einsatz kommen. Ein bärisches Szenario für die Akte ergibt sich ganz klar unterhalb der Jahrestiefs von 152,11 US-Dollar, im Zuge dessen könnte es zu neuerlichen Verlusten auf die Dezembertiefs aus 2021 bei 145,40 US-Dollar kommen.