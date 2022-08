Wall Street mit kräftigen Zugewinnen nach Inflationsdaten - Ethereum mit Kursrally - Disney steigert Umsatz und Gewinn

Die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinserhöhung ist nach den US-Verbraucherpreisen von 65 auf 40 Prozent gefallen. Grund genug für eine kräftige Rally zur Wochenmitte.

Die US-Indizes starteten nach den schwächer als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten von 14:30 Uhr mit größeren Aufwärtskurslücken in den Handel und legten im Handelsverlauf weiter zu. Auch in der zweiten Handelshälfte wurden die Zugewinne verteidigt, die Indizes gingen an den Tageshochs aus dem Handel. Der S&P500 kletterte um über 2 Prozent auf 4.210 Punkte und der Dow legte um 1,5 Prozent zu. Technologiewerte waren erneut besonders gefragt - der Nasdaq100 Index gewann 2,76 Prozent im Tagesvergleich.

US-Verbraucherpreise leicht unter den Erwartungen

Erwartet wurde ein Anstieg um 0,2 Prozent nach 1,3 Prozent im Vormonat. Die Kernrate (ohne die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie) kam mit 0,3 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg um 0,5 Prozent nach 0,7 Prozent im Vormonat. Die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren "großen" Zinsschritt der US-Notenbank um 75 Basispunkte im September sank von 65 Prozent vor den Daten auf aktuell nur noch gut 40 Prozent.

Greenback unter Druck

Der US-Dollar war gegenüber allen Hauptwährungen bereits vor den Daten unter Verkaufsdruck geraten. Dieser Trend setzte sich nach den Daten zunächst weiter fort - EUR/USD kletterte im Handelsverlauf zeitweise bis auf 1,0368 USD, ein Großteil der Kursrally wurde allerdings am Abend bereits schon wieder korrigiert - die Kuh ist noch nicht vom Eis für die EUR-Bullen - mehr dazu morgen im Verlauf des Tages.

Ethereum legt kräftig zu

Risk-Assets waren generell gefragt nach den US-Makrodaten, speziell die Kryptowährungen und hier insbesondere Ethereum legten ordentlich zu. Hier sorgt offenbar die zukünftige Senkung des Energieverbrauchs zunehmend für Euphorie. Am Ende legte ETH/USD knapp 7 Prozent zu im Tagesvergleich.

Disney-Zahlen über den Erwartungen - Disney+ sorgt für Euphorie

Mit einem Zugewinn von 4,38 USD beziehungsweise 4,05% auf 112,51 USD war die Walt Disney-Aktie größter Tagesgewinner im Dow Jones Industrial Average. Nachbörslich kam das Unternehmen mit Quartalszahlen - diese kamen deutlich über den Erwartungen und sorgen im nachbörslichen Handel aktuell für weiter Kursgewinne.

Mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD wurden die Erwartungen von 0,96 USD überboten, beim Umsatz lag man mit 21,5 Mrd. USD ebenso über den Erwartungen von 20,96 Mrd. USD.

Besonders gut an kamen die gestiegenen Disney+ Abos - diese kamen mit 152,1 Mio. Abos über den Erwartungen von 147,8 Mio. Abos. Zudem soll der Preis für das werbefreie Angebot von Disney+ um 38% auf 10,99 USD pro Monat steigen. Dies alles sorgt für gute Laune nachbörslich - die Aktie legt nach den Zahlen aktuell weitere 5,5 Prozent zu. (Stand 22:16 Uhr)