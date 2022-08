Warren Buffett: „Erfolgreiche Investoren sind nicht am Limit“

The Motley Fool · 11.08.2022, 12:00 Uhr

Warren Buffett kann sich definitiv anmaßen zu sagen, was erfolgreiche Investoren tun oder nicht. Er selbst gehört zu mehr als einem halben Jahrhundert zu diesem Kreis dazu. Das wissen Foolishe Investoren natürlich, weshalb sie sich anhand der Erfolgsmaßstäbe des Orakels von Omaha messen.

Allerdings hat er wirklich viele Dinge geäußert, die man zum erfolgreichen Investieren verwenden kann. So auch diese bedeutende Aussage, die sinngemäß sagt: Ein Leben oder Investieren am Limit sollte man besser meiden.

Warren Buffett: Über das Investieren am Limit

Du kennst es mit Sicherheit, aber Warren Buffett nutzt gerne einzigartige Chancen und kauft gerne Qualität zu einem günstigen Preis. Allerdings gehört nicht dazu, dass er sich am Limit aufhält oder versucht, noch ein Quäntchen aus einzelnen Aktien herauszukitzeln. Erkennen können wir das anhand der folgenden Aussage:

Versuchen Sie nicht, mit einem Lkw von 9.800 Pfund über eine Brücke zu fahren, auf der eine Kapazität von 10.000 Pfund angegeben ist.

Es ist eigentlich relativ simpel: Warren Buffett sagt dabei aus, dass man nicht in eine Aktie investieren sollte, die mit einem hohen Bewertungsmaß bewertet ist. In der Hoffnung, dass sie vielleicht einfach noch ein Quäntchen mehr steigt. Nein, sondern sein Ansatz ist eher konträr zu diesem vermeintlichen Erfolgsrezept: Er setzt dann lieber auf einen Lkw, der vielleicht 5.000 Tonnen wiegt und sehr sicher ans Ziel kommt. Das wiederum hat er als ein Konzept definiert, das er konsequent verwendet: die Sicherheitsmarge.

Wenn es um das Kaufen einer Aktie geht, so ist sein Ansatz nicht, ein passendes und fair bewertetes Unternehmen zu identifizieren. Nein, sondern ein solches, das mit Blick in die Zukunft ein möglichst gutes Chance-Risiko-Verhältnis und ein starkes Geschäftsmodell besitzt. Aber gleichzeitig so preiswert bewertet ist, dass es das Risiko wert ist. Eine solide Rendite oder die Chance darauf sollte einem vertretbaren Preis gegenüberstehen.

Im Endeffekt ist das ein Merkmal, das Warren Buffett noch aus seiner Value-Zeit mitgenommen hat. Sein Lehrmeister Benjamin Graham hat sich sehr stark auf die Bewertungen und Value-Orientierung konzentriert. Der Starinvestor ist weiter. Allerdings nutzt er natürlich auch diesen Ansatz noch in Teilen.

Einmal drüber nachdenken

Das, was Warren Buffett mit dieser Aussage definiert, ist sehr, sehr weitsichtig. Wir können auf unterschiedliche Art und Weise investieren. Auch ein Lkw oder dessen Aktie mit 9.800 Pfund kann es schaffen, über eine maximale Auslastung von 10.000 Pfund zu fahren. Die spannende Frage ist jedoch: Welche Rendite und welche Sicherheit erhalten wir dort?

Besser ist es, die Aktien zu identifizieren, deren Hürden bedeutend niedriger sind. Auch im Hinblick auf die Gesamtrendite dürften sie deutlich besser performen.

