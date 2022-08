Brent Crude Öl: Schwacher Wochenauftakt

Nach Auflösung einer äußerst breiten Handelsspanne der letzten Monate zwischen 100,00 und 128,37 US-Dollar sowie einem damit ein einhergehenden Bruch des 200-Tage-Durchschnitts wurde beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude ein reguläres Verkaufssignal aktiviert und brachte bisherige Verluste auf 92,82 US-Dollar hervor. Die letzten Tage waren tendenziell von einer leichten Gegenbewegung zur Oberseite geprägt, allerdings scheiterten Käufer bereits am EMA 200, was aus technischer Sicht durchaus die jüngsten Kursverluste erklären dürfte. Noch aber wurden die übergeordneten Ziel auf der Unterseite nicht erreicht, weitere Abschläge sind daher stark anzunehmen.

Starker Dollar drückt Preise

Darüber hinaus sind noch Währungseffekte bei Brent Crude Öl zu verzeichnen, der jüngste Rückläufer zurück an das Ausbruchsniveau sowie den EMA 200 könnte durchaus eine gute Gelegenheit für einen Short-Einstieg mit Zielen um 86,71US-Dollar genutzt werden. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung stattfinden, wohin die Reise dann auf Sicht der nächsten Tage und Wochen geht. Ein überraschender Anstieg mindestens über 100,00 US-Dollar könnte dagegen zu einem dynamischen Kurssprung auf 104,40 US-Dollar führen. Allerdings kämpft die Weltwirtschaft derzeit mit einem konjunkturellen Abschwung, was derartig positive Impulse kaum zulässt.