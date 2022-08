Disney: Aktivistischer Investor Dan Loeb steigt ein

Walt Disney hat sich seit Jahresbeginn mächtig Federn gelassen: von 156,76 Dollar runter auf 91,84 Dollar am 14. Juli. Das ist ein Minus von mehr als 40 Prozent. Doch seitdem hat sich die Aktie kräftig erholt auf derzeit 124,26 Dollar.

Diese Rallye hat in den vergangenen Tagen an Fahrt aufgenommen – dank guter Quartalszahlen und ein boomendes Streaming-Geschäft. Mittlerweile hat Disney mehr Streaming-Abonnenten als Netflix.

Nun hat die Aktie von Disney einen weiteren Schub bekommen. Der Grund: Dan Loeb ist als Investor eingestiegen. Loeb gehört zusammen mit Carl Icahn und Paul Singer zu den bekanntesten aktivistischen Investoren. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf das Management aktiv einwirken.

Der Unterhaltungskonzern Disney passt perfekt zu Loeb, denn er ist über seine Investmentfirma Third Point auf Value-Werte, besonders aus dem Event-Bereich, spezialisiert.

Loeb stellt schon Forderungen

Einige Forderungen sind schon bekannt: So fordert Loeb die Abspaltung des Sportprogramms ESPN. Disney soll auch nicht die Dividendenauszahlung wiederaufnehmen, die in letzten Geschäftsjahr vor Corona 2,89 Milliarden Dollar betrugen. Stattdessen solle das Geld lieber in die Produktion von Content für die noch defizitären Streaming-Dienste gesteckt werden. Der Konzern rechnet bisher erst mit einem Gewinn 2024.