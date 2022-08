ZEW-Index sinkt erneut - Trübe Aussichten für deutsche Konjunktur

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Börsenprofis blicken weiter skeptisch auf die deutsche Wirtschaft.

Das Barometer für die Einschätzung zur Konjunktur in den nächsten sechs Monaten fiel im August um 1,5 auf minus 55,3 Punkte und damit das zweite Mal in Folge, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 176 Analysten und Anlegern mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet. Die Fachleute bewerteten auch die aktuelle Lage pessimistischer.

Die ZEW-Konjunkturerwartungen verschlechterten sich im August noch einmal leicht, nach einem sehr starken Rückgang im Juli, kommentierte ZEW-Experte Michael Schröder die Entwicklung. Die Finanzmarktexperten rechneten somit für Deutschland mit einer weiteren Verschlechterung der ohnehin schwachen Konjunktur. "Die nach wie vor hohe Zunahme der Konsumentenpreise und die erwarteten zusätzlichen Kosten für Heizung und Strom belasten derzeit vor allem die Aussichten für die konsumnahen Wirtschaftsbereiche." Die Einschätzungen für die Finanzbranche hingegen verbesserten sich aufgrund der eingeläuteten Zinswende.

Ähnlich sieht das Helaba-Fachmann Ulrich Wortberg. "Der Erwartungssaldo liegt auf dem niedrigsten Niveau seit der Finanzkrise 2008." Rezessionssorgen, auch wegen anhaltender Befürchtungen vor einer Gasknappheit, schlügen weiter auf das Gemüt. Der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und weiter zu erwartende Leitzinsanstiege, von denen ein dämpfender Effekt ausgehen könnte, wirkten zudem belastend. "Die konjunkturellen Perspektiven der deutschen Wirtschaft sind getrübt", betonte der Analyst.

Der Ukraine-Krieg und die Sanktionen des Westens gegen Russland sorgen für anziehende Preise bei Energie, Rohstoffen und Lebensmitteln. Dies wiederum belastet Firmen und Verbraucher und bremst die Konjunktur. Die ab Oktober geplante Einführung der Gasumlage für alle Verbraucher von 2,419 Cent pro Kilowattstunde dürfte die Kaufkraft zusätzlich schmälern. Sollte Russland den Gashahn zudrehen, droht Deutschland und dem Euro-Raum wegen Produktionseinschränkungen eine Rezession.

