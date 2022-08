DAX: Weiter Korrekturgefährdet

Der Deutsche Aktienindex DAX hat eine minimale Erholung am Donnerstag an 13.775 Punkte vollzogen, diese Rechnung geht allerdings lediglich in einer technischen Gegenbewegung auf. Weiterhin sollten Abschläge einkalkuliert werden, im besonderen Fokus steht hierbei der EMA 50.

Daher könnte es mit Erreichen der Kursmarke um 13.775 Punkten mit der technischen Gegenbewegung bereits vorbei sein, ab sofort sollten unterhalb von 13.600 Punkten Rücksetzer auf den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 13.486 Zählern einkalkuliert werden. Ein weiteres potenzielles Ziel liegt im Bereich einer Ende Juli gerissenen Kurslücke zwischen 13.289 und 13.340 Punkten. Eine bullische Variante wird kurzfristig aufgrund des technischen Zählalgorithmus ausgeschlossen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zu Verbraucherpreisen (Kernrate) per Juli veröffentlicht, Deutschlands Erzeugerpreise aus Juli stehen dagegen in wenigen Minuten auf der Agenda. Um 10:00 Uhr wird das EZB-Leistungsbilanzsaldo per Juni (saisonbereinigt) vorgestellt, bevor es am späten Abend mit US-Daten weitergeht.