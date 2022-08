Vonovia Short: 46 Prozent-Chance!

Die Stimmung der vergangenen Tage am deutschen Aktienmarkt war wieder einmal negativ. Die Marktteilnehmer müssen eine drohende wirtschaftliche Stagnation bei gleichzeitig steigendem Zinsniveau einpreisen. Die Stagnation hat ihren Ursprung in der russischen Energiepolitik und den Null-Covid-Maßnahmen in China. Dadurch heizen der hohe Gaspreis und die globale Lieferkettenproblematik die Inflation an, was auch die Zinsen treiben sollte. Für die Bewertung des Immobilienbestands von Vonovia heißt dies nichts Gutes. Vonovia hat nämlich in den vergangenen Jahren einen Verschuldungsgrad von 43,3 Prozent aufgebaut. Der CEO Rolf Buch kündigt ein Bündel von Gegenmaßnahmen an, um den Schuldenstand zu verringern.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Vonovia hat das Tief vom coronabedingten Abverkauf am 19. März 2020 bei 31,02 Euro aktuell mit einem Kurs von 28,69 Euro deutlich unterschritten. Damals hat sich der Kurs sehr schnell erholt und am 3. September 2020 ein All Time High bei 54,58 Euro ausgebildet. In der darauffolgenden Seitwärtsentwicklung wurde am 23. August 2021 knapp ein neues All Time High bei 54,61 markiert. Es folgte eine leichte Kurserosion, die Mitte Februar 2022 in einen rasanten Down-Trend einmündete. Der Trend ist aktuell noch intakt, nachdem der Aktienkurs die vergangenen vier Tage eine Verlustserie im Ausmaß von knapp 10 Prozent entwickelt hat. Vom All Time High am 23. August 2021 hat sich der Kurs mit minus 47 Prozent nahezu halbiert. In einem möglichen Szenario sollte der Pessimismus der Marktteilnehmer mittelfristig noch anhalten und für weiteres Risiko beim Aktienkurs vom Vonovia sorgen.