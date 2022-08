CTS Eventim: Wir haben tolle Zahlen, geben aber keine Prognose ab

Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Die Inflation steigt, die Angst vor einer Rezession ist da und der Winter wird noch schlimm genug. Wollen die Deutschen den vorerst letzten ruhigen Sommer genießen? Dieser Blick drängt sich auf, wenn man die durchaus positiven Zahlen von CTS Eventim sieht.

Eventim hat vom Nachholfeffekt vieler Verbraucher profitiert und vermeldet einen Rekordumsatz: Im ersten Halbjahr 2022 setzte der Veranstalter 734,4 Mio. Euro um. Ein Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum ist nicht aussagekräftig, da dort noch viele Corona-Maßnahmen in Kraft waren. Daher gilt der direkte Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2019, in dem „nur“ 696,6 Mio. Euro umgesetzt wurde.

Ähnlich sieht auch das Ergebnis vor Steuern aus (EBT): Hier erzielte man im ersten Halbjahr 106,4 Mio. Euro; 2019 waren es 82,5 Mio. Ein fettes Plus von 29 Prozent.

Hier geht es zum Halbjahresbericht von CTS Eventim.

Das sagt die Aktie

Die Zahlen aus dem Halbjahresbericht kommen bei den Anlegern gut an: Die Aktie stand im frühen Handel mit mehr als 3,3 Prozent im Plus. Viele Analysten waren überrascht: Man habe zwar ein gutes Quartal erwartet, aber nicht, dass die Geschäfte so schnell anziehen.

Das Analysehaus Jeffries blickt ebenfalls positiv auf die Zukunft und hat das Kursziel mit 75 Euro angegeben. Der Grund seien die guten Zahlen und die Ticketverkäufe im ersten Quartal, die besser als erwartet ausgefalle sind. Dementsprechend wurde die Einstufung „Buy“ belassen.

Eventim gibt keine Prognose ab

Eine Sache müssen Anleger sich trotz der guten Zahlen und Analystenkommentare bewusst sein: Konzerte und sonstige Veranstaltungen sind ein Segment, an dem man in schlechten Zeiten spart. Sollte die Inflation an Fahrt aufnehmen und die Wirtschaft einbrechen, wird es Eventim als einer der der ersten treffen.

Im Prinzip weiß das auch Eventim selbst, wenn der CEO Klaus-Peter Schulenberg sagt: „Deutlich gestiegene Kosten, Personalmangel, drohende Energieknappheit und Ungewissheit über die weitere Entwicklung von Corona erinnern uns aber daran, dass die Krise für die gebeutelte Veranstaltungswirtschaft noch nicht vorbei ist.“ Allerdings gibt er sich auch zuversichtlich: CTS Eventim sei gut aufgestellt und positioniert und werde seinen Wachstumskurs fortsetzen.

Allerdings: Eventim gibt selbst zu, dass es immer noch einige Unsicherheitsfaktoren gibt, wie etwa mögliche Corona-Maßnahmen im Winter, eventuelle Einschränkungen wegen der Energieknappheit und natürlich die Inflation. Diese Faktoren können fatale Auswirkungen auf das Geschäft haben.

Daher kann Eventim derzeit keine Prognose für das zweite Halbjahr abgeben. Für Anleger ist Eventim derzeit ein Risikopapier.