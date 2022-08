Wall Street beendet dreitägige Verlustserie - nachbörsliche Zahlen von Nvidia, Salesforce, Victorias Secret und Snowflake im Fokus

Nach einem unveränderten Handelsstart konnten sich die US-Indizes zur Wochenmitte wieder ein wenig erholen. Der S&P500 fiel zunächst bis auf 4.120 Punkte, konnte aber im Anschluss zwischenzeitlich über 30 Punkte zulegen. Ein Anstieg über das Zwischenhoch vom vergangenen Dienstag um 4.155 Punkte gelang allerdings nicht.

Verlustserie beendet

Alle drei großen US-Indizes gingen mit marginalen Gewinnen aus dem Handel im Vorfeld des am Freitag beginnenden Fed-Symposiums im US-Bundesstaat Wyoming. Der Nasdaq100 legte um 0,26 Prozent zu, der Dow um 0,18 Prozent und der S&P500 ging 0,29 Prozent höher bei 4.142 Punkten aus dem Handel. Damit wurde die Verlustserie der vergangenen drei Tage beendet. Nach Börsenschluss kamen mit Spannung erwartete Quartalszahlen aus dem Technologiesektor.

Nvidia mit Quartalszahlen

Der im Nasdaq100 gelistete Chiphersteller Nvidia kam nachbörslich mit seinem Zahlenwerk, nachdem vor zwei Wochen die Prognose gesenkt wurde.

Entsprechend lag das Unternehmen beim Gewinn mit 0,51 USD je Aktie leicht über den Konsensschätzungen von 0,50 USD je Aktie, der Umsatz war mit 6,7 Mrd. USD leicht unter den Erwartungen von 6,783 Mrd. USD. Die Aktie liegt nach den Zahlen nachbörslich marginal im Minus mit 0,17 Prozent.

Snowflake verfehlt Erwartungen - Ausblick top

Das Softwareunternehmen verfehlte mit einem Verlust je Aktie von 0,70 USD recht deutlich die Erwartungen der Analystengilde. Diese lagen lediglich bei einem Verlust von 0,01 USD je Aktie.

Beim Umsatz lag das Unternehmen allerdings über den Erwartungen und zwar um 30 Mio. USD auf 497 Mio. USD. Der Ausblick lag allerdings recht deutlich über den Schätzungen, die Aktie reagiert sehr positiv nachbörslich und steigt aktuell um mehr als 15 Prozent.

Salesforce.com

Beim Gewinn je Aktie wurden die Analystenschätzungen von 1,03 USD je Aktie mit 1,19 USD recht deutlich übertroffen. Der Umsatz lag mit 7,72 Mrd. USD im Rahmen der Erwartungen. Allerdings war der Ausblick des Unternehmens vergleichsweise schlecht und so wird der Wert nachbörslich abgestraft.

Die im Dow Jones Industrial Average gelistete Aktie des CRM-Softwarekonzerns gehörte im Präsenzhandel am Mittwoch zu den stärksten Titeln im Index und legte knapp 3 Prozent zu, nach den Quartalszahlen geht es nachbörslich allerdings in die Gegenrichtung, die Aktie verliert über 11 USD oder 6 Prozent an Wert.

Victorias Secret verliert zweistellig nachbörslich

Der Gewinn je Aktie lag mit 1,09 USD je Aktie über den Erwartungen von 0,97 USD. Beim Umsatz lag man allerdings um 400 Mio. unter den Erwartungen von 1,56 Mrd. USD.

Die Aktie wird nachbörslich abgestraft und verliert zweistellig - aktuell über 12 Prozent im Minus.