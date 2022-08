Albemarle Corp - Auf zu neuen Hochs

Beim Kursverlauf der Albemarle-Aktie handelt es sich um einen der derzeit spannendsten Charts überhaupt. In Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch bei 291,48 USD hat der Titel im bisherigen Jahresverlauf eine Konsolidierung in Form eines sog. „Untertassen-Musters“ ausgeprägt (siehe Chart). Ein neues Allzeithoch auf Wochenschlusskursbasis würde deshalb für einen doppelten Katalysator sorgen: Zum ist der Vorstoß in „uncharted territory“ eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt, zum anderen wäre dann das beschriebene Konsolidierungsmuster nach oben aufgelöst. Auf einen erfolgreichen Ausbruch lässt derzeit die hohe Relative Stärke (Levy) hoffen. Auch der Kelly-Faktor als ein von uns sehr geschätzter Indikator, der trendfolgende und Money Management-Aspekte kombiniert, signalisiert aktuell grünes Licht. Im Erfolgsfall ergibt sich – abgeleitet aus der Höhe der o. g. Untertasse – ein rechnerisches Anschlusspotential von rund 100 USD. Im Juli vergangenen Jahres hatte das äquivalente Konsolidierungsmuster schon einmal eine deutliche Kursrally nach sich gezogen. Um die Ausbruchschance nicht zu verspielen, sollte die Albemarle-Aktie in Zukunft nicht mehr unter die Hochs bei rund 250 USD zurückfallen.

Albemarle Corp (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Albemarle Corp

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.