DAX® - Die Kurve bekommen!?!

Die gestrige DAX®-Entwicklung macht Mut. Schließlich hatten wir in den letzten Tagen stets die Bedeutung der Marke von 13.200 Punkten hervorgehoben. Auf diesem Niveau fallen die 50-Tages-Linie (akt. bei 13.227 Punkten) und die Nackenlinie der zuvor ausgeprägten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation zusammen. Entsprechend weckt die gestrige Aufwärtsreaktion Hoffnungen, dass die deutschen Standardwerte die o. g. Unterstützungen als Sprungbrett nutzen, zumal sich das Aktienbarometer gestern auch wieder bis an die langfristige Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 13.275 Punkten) herangetastet hat. Auf Tagesbasis schlägt noch ein weiteres Argument in diese Kerbe. So wird das jüngste Verlaufstief (13.085 Punkte) von zwei höherliegenden Tiefpunkten umschlossen, sodass ein sog. „swing low“ entsteht. In der Vergangenheit markierte dieses Phänomen oftmals kurzfristige Marktwendepunkte. Ein nächstes Anlaufziel steckt nun die jüngste Abwärtskurslücke bei 13.510/13.526 Punkten ab. Unter Tradinggesichtspunkten sollte der DAX® die bekannte Bastion bei 13.200 Punkten bzw. spätestens das beschriebene „swing low“ bei 13.085 Punkten keinesfalls mehr unterschreiten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

